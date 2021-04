Penelope Cruz è una vera e propria stella di Hollywood, ma ricordate sua sorella Monica? Era tra i protagonisti di una serie tv amatissima!

La bellissima Penelope Cruz è una vera stella di Hollywood, un’attrice di immenso talento che abbiamo ammirato in pellicole di generi diversi. Proprio questa sera su Italia 1 andrà in onda “Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare” in cui la splendida interprete ricopre il ruolo di Angelica. Celebre e apprezzata in tutto il mondo, Penelope Cruz ha una sorella, Monica, che le somiglia come fossero due gocce d’acqua: ricordate dove l’abbiamo vista? Era tra i protagonisti di una serie tv andata in onda molti anni fa, amatissima tra i giovani, che ha segnato un’intera generazione. Non preoccupatevi: vi daremo qualche indizio!

Ricordate Monica, la sorella di Penelope Cruz: dove l’abbiamo vista e com’è oggi

La somiglianza tra le due è talmente incredibile che sembrano quasi gemelle. In realtà, Penelope è la sorella maggiore e Monica è di poco più piccola. Entrambe sono nel mondo dello spettacolo, anche Monica è attrice oltre che ballerina. Proprio grazie alla loro somiglianza, pare che sia stata la più piccola di casa a girare alcune scene di “Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mondo”, sostituendosi a volte alla sorella che all’epoca delle riprese era in dolce attesa. Ricordate dove abbiamo visto la splendida Monica Cruz? Faceva parte dei protagonisti di una serie tv molto amata, incentrata si di una scuola di talenti! Di che parliamo? Di Paso Adelante! La trama ruotava intorno ad un gruppo di allievi di una famosa scuola di danza, teatro e musica nella città di Madrid. Monica ricopriva il ruolo di Silvia, talentuosa e, all’inizio, gelida ballerina. Com’è diventato oggi la splendida attrice e ballerina? La somiglianza con Penelope è davvero incredibile!

Non trovate che le due siano davvero molto simili? Entrambe bellissime, ovviamente e dotate di un talento eccezionale! Ricordavate Monica Cruz in Paso Adelante?