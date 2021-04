Pirati Dei Caraibi Oltre i Confini del Mare, conoscete l’attore che interpreta Barbanera? E’ un volto molto noto nel mondo del piccolo e grande schermo!

Questa sera di domenica 4 aprile 2021 in onda su Italia 1 c’è il grandissimo film ‘Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare’. Parliamo del quarto capitolo del franchise che vede protagonista anche Penelope Cruz. Jack Sparrow, interpretato da Jhonny Depp, questa volta dovrà guidare il terribile pirata Barbanera verso la fonte dell’eterna giovinezza. E’ proprio di questo famoso e particolare personaggio di cui vi parliamo: Barbanera è l’antagonista principale di questo quarto film! E’ considerato ‘il terrore degli altri pirati’ perchè con la sua spada controlla le navi e se ne serve per attaccarne altre ed uccidere altri pirati. Ma da chi è interpretato questo personaggio? In tantissimi se lo stanno chiedendo: siamo qui per spazzare via ogni dubbio. Vi sveliamo subito il nome e la carriera del famosissimo attore.

Pirati dei Caraibi Oltre i Confini del Mare, Barbanera: chi è l’attore che interpreta il terribile pirata

Edward Teach, meglio noto come Barbanera, è il terribile pirata antagonista del film Pirati dei Caraibi Oltre i Confini del Mare! Sapete che è l’adattamento romanzato del celebre e famigerato pirata, Edward Teach, realmente esistito? Si legge che fu il famoso esponente dell’età d’oro della pirateria. Altri elementi del personaggio li ritroviamo nel romanzo Mari stregati di Tim Powers.

Ma chi è interpreta questo ruolo nel film? E’ il grandissimo Ian McShane! Volto noto nei film americani, l’abbiamo conosciuto in ‘Gesù di Nazareth’ dove ha interpretato Giuda Iscariota. Nel 2005 ha vinto un Golden Globe per il suo ruolo nella serie Deadwood. Ian ha interpretato il fantasma giornalista in Scoop di Woody Allen, ha recitato in American Gods, American Horror Story, Hellboy. Parliamo di un attore molto apprezzato nel panorama cinematografico mondiale! Lo stiamo vedendo questa sera nelle vesti di un terribile pirata: ecco com’è senza trucco!

L’attore dal 1980 è sposato con Gwen Humble, attrice che ha recitato in ‘Oltre il giardino’, ‘Mai dire sì’ ed altri film piuttosto noti.