Uomini e Donne, chi è Elisabetta: età, lavoro e Instagram della dama del Trono Over, impegnata nella conoscenza con Luca.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati e seguiti della nostra tv. Ogni giorno, le vicende d’amore dei protagonisti di Trono Classico e Trono Over appassionano sempre di più i telespettatori. Nasceranno nuove storie d’amore prima della fine di questa stagione? Noi ce lo auguriamo! Nel frattempo, tra le frequentazioni più interessanti del momento c’è quella tra Luca ed Elisabetta. Il cavaliere, fino a poco fa, stava frequentando anche Angela, con cui però la conoscenza non è finita bene. La sua attenzione, quindi, almeno per ora è concentrata su Elisabetta, una delle dame subentrate quest’anno nel parterre femminile. Curiosi di scoprire qualcosa in più su di lei e di dare un’occhiata alle sue foto di Instagram? Siete nel posto giusto!

Uomini e Donne, chi è Elisabetta: tutte le curiosità sulla dama che esce con Luca

Elisabetta è una delle dame del parterre femminile di Uomini e Donne Over. La dama, al momento, sta conoscendo Luca Cenerelli, del quale sembra essere davvero presa. In attesa di scoprire se tra loro ci sarà lieto fine, conosciamola meglio. Come si apprende sul web, Elisabetta è nata il 27 ottobre del 1995 a Samarate, in Lombardia. La sua grande passione per la moda rappresenta anche il suo lavoro: Elisabetta è infatti fondatrice del brand di abbigliamento Lyz, come sei legge anche nella bio del suo profilo Instagram. Il cognome della dama è Simone, ma su Instagram potrete trovarla col nickname di “elyxabetta”. Ecco alcuni scatti pubblicati dalla dama sul suo canale ufficiale di Instagram:

Eh si, bellissima proprio come in video! E voi, state seguendo il suo percorso a Uomini e Donne? Che ne pensate della sua conoscenza con Luca?