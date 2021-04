Uomini e Donne il giorno di Pasquetta, lunedì 5 aprile 2021, andrà in onda? La risposta è no! Ecco cosa vedremo al posto del dating show.

Uomini e Donne è il dating show più amato dagli italiani ed è inoltre uno dei più longevi della televisione italiana! Va in onda infatti dal lontano 1996! Venerdì 2 aprile è andata in onda l’ultima puntata settimanale: quando vedremo la prossima? Lunedì 5 aprile è il lunedì dell’Angelo, chiamato da tutti Pasquetta. E’ il giorno dopo la Pasqua ed è un giorno festivo in molti paesi del mondo. E così, in tanti si staranno chiedendo se Uomini e Donne, nonostante il giorno di festa, andrà in onda. La risposta è no! Cosa vedremo in onda al suo posto? Siamo qui per spazzare via ogni dubbio!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Uomini e Donne Pasquetta, lunedì 5 aprile non va in onda: cosa vedremo al suo posto

Uomini e Donne il giorno di Pasquetta, lunedì 5 aprile 2021, non andrà in onda. Non ci sarà dunque il primo appuntamento settimanale con il dating show visto il giorno festivo. Cosa ci sarà al suo posto? Dalla programmazione televisiva Mediaset apprendiamo che come sempre ci sarà la fiction Una Vita dalle ore 14 alle 14.45: e dopo? Al posto di Uomini e Donne andrà in onda alle ore 14.45 un film, Innamorarsi a Valentine. Racconta la storia di una giovane avvocatessa di successo, ereditiera di un ranch. Si trasferisce nel Nebraska dove incontrerà diverse difficoltà.

Dovremo dunque attendere un giorno in più per scoprire cosa sta accadendo nelle vite dei protagonisti di Uomini e Donne. Samantha Curcio riuscirà a trovare una dolce metà? E Giacomo e Massimiliano? Cosa succederà invece nella vita frenetica della Dama più amata di Uomini e Donne, Gemma Galgani? Martedì 6 aprile tornerà in onda il programma condotto da Maria de Filippi con nuove sorprese e colpi di scena!