Valentina Persia, attualmente concorrente de L’Isola dei Famosi, non è solo un’attrice: indovinate in cosa si è diplomata da ragazza.

Tutti la conosciamo come la simpaticissima attrice che a L’Isola dei Famosi sta conquistando tutti con la sua simpatia e il suo carattere di ferro. Valentina Persia è una donna dalle mille sfaccettature, con una forza incredibile che le ha permesso di superare grandi sofferenze come quando il compagno è venuto a mancare o durante il periodo in cui ha sofferto di depressione post partum. La carriera televisiva di Valentina inizia nel 1994, con la partecipazione al programma La sai l’ultima?, dove si sfidavano vari cabarettisti a colpi di barzellette. In quel periodo la Persia consegue anche il diploma presso la scuola di recitazione Ribalte, diretta da Pietro Garinei. Nel suo passato però c’è anche una parentesi che non tutti conoscono: prima di diventare un’affermata attrice, la Persia ha studiato anche un’altra disciplina artistica: scopriamo quale!

Valentina Persia, non solo attrice: in cosa si è diplomata prima di arrivare in tv

Nata a Roma il 1° ottobre del 1971, Valentina inizia il suo percorso artistico molto presto. Ciò che non tutti immaginano è che non è stata sempre e solo un’attrice. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo risale a molto prima del suo debutto televisivo avvenuto nel 1994. A soli 14 anni, cioè nel 1985, esordisce a teatro, nel bellissimo scenario delle Terme di Caracalla, come ballerina. Proprio così, Valentina Persia ha studiato danza! Nel 1990 consegue il diploma come ballerina solista all’Accademia nazionale di danza, arrivando a diventare ballerina principale del famoso Teatro Parioli di Roma. Un retroscena che certamente molti non si aspetterebbero vedendola così grintosa ed energica, ma d’altronde saper stupire è la dote principale di un vero artista.

Siamo certi che durante il suo percorso a L’Isola dei Famosi Valentina Persia ci regalerà ancora tanti momenti iconici, e voi state seguendo il reality?