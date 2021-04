Conoscete i dettagli sulla vita privata di Vincenzo Salemme? Dopo un lungo matrimonio finito male, oggi l’attore ha una compagna.

‘Baciato dalla fortuna’ è il film in onda questa sera di domenica 4 aprile su Rete 4. Diretto da paolo Costella, racconta la storia di Gaetano, un uomo pieno di debiti. Quando una sua amica, innamorata di lui, vince al Superenalotto, opportunisticamente la sposa! Il protagonista del film è Vincenzo Salemme, il grande attore napoletano, classe ’57. Nel 1977 Vincenzo entrò a far parte della compagnia di Eduardo De Filippo: partecipò a Quei figuri di tanti anni fa, Il cilindro, Il contratto ed Il sindaco del rione Sanità, che furono poi trasmesse su Rai Uno. Il comico attore è diventato famoso grazie alla sua bravura, alla sua simpatia. E’ stato protagonista di tantissimi film famosissimi ed anche di due show televisivi: Famiglia Salemme Show e Da Nord a Sud…e ho detto tutto! Ma se la sua carriera è piuttosto nota a tutti: cosa sappiamo sulla sua vita privata? E’ stato sposato per tanti anni prima di separarsi. Oggi ha una compagna: vi sveliamo tutti i dettagli sulla vita sentimentale del noto attore napoletano.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Vincenzo Salemme, vita privata: ex moglie ed attuale compagna del famoso attore

Vincenzo Salemme è stato sposato con Valeria Esposito: si legge che l’incontro tra i due risale a circa 40 anni fa quando entrambi parteciparono ad una festa di partito. Valeria e Vincenzo si sono separati dopo circa 30 anni ma nonostante ciò, continuano a collaborare professionalmente. Lei è la responsabile della compagnia di produzione Chi è di scena.

Archiviata la storia d’amore con Valeria, Vincenzo Salemme oggi ha una compagna. Lei è Albina Fabi ed è una costumista. Napoletana, sul suo conto non abbiamo molte informazioni essendo i suoi profili social privati. Questa una loro foto insieme, pubblicata da Albina sul suo canale Facebook: