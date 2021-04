Pochissime ore fa, Alessandra Amoroso ha dato l’annuncio ufficiale di una clamorosa novità in arrivo: non era mai accaduto prima d’ora.

Era l’annuncio che tanto aspettavamo. E, finalmente, è arrivato. Nei giorni scorsi, come ben sapete, Alessandra Amoroso è intervenuta sul suo canale Instagram ufficiale. Ed ha annunciato ai suoi sostenitori una clamorosa novità in arrivo. Con una foto che ritraeva una foglio bianco con su delle scritte nere e il titolo ben visibile ‘piuma’, l’ex vincitrice di Amici ha svelato al suo pubblico una fantastica sorpresa. Pochissime ore fa, però, la cantante ha dato il vero e proprio annuncio ufficiale. Svelando, quindi, non soltanto di che cosa si tratta, ma anche di quando potremo ammirare questa novità. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, appena annunciato, il post in questione ha letteralmente mandato in visibilio il suo pubblico. Bando alle ciance, però! Scopriamo insieme di che cosa stiamo parlando esattamente.

Alessandra Amoroso, l’annuncio ufficiale: la notizia attesissima, cosa accadrà a breve

In un vero e proprio batter baleno, Alessandra Amoroso ha fatto letteralmente impazzire i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche giorno fa, come dicevamo precedentemente, Pochissime ore fa, però, lo ha fatto ancora di più. Ecco, ma perché? Ve lo sveliamo immediatamente! Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, l’ex vincitrice di Amici ha voluto dare l’annuncio ufficiale di ben due nuovi singoli. Si, avete letto proprio bene: non è prevista l’uscita di un solo singolo nuovo, bensì di due. Una notizia davvero spettacolare, avete ragione. E che, a quanto pare, non era mai successa prima d’ora. Ecco, ma a questo punto, la domanda è d’obbligo: volete sapere di cosa parliamo? E, soprattutto, quando è prevista l’uscita? Procediamo con ordine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Tra pochissimi giorni ed, esattamente, Mercoledì 7 Marzo sarà disponibile ‘Piuma’. Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Dopo pochissime ore dall’uscita di questo suo nuovo singolo, ne uscirà un altro.

‘Piuma’ e ‘Sorriso grande’: non vediamo l’ora di ascoltarli. Voi?