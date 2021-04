Amici 20, il gesto di Rosa per Deddy dopo l’eliminazione dal talent di Canale 5: ecco cosa è apparso sul profilo Instagram della ballerina.

La ventesima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo! Come ogni anno, la fase finale del talen show di Canale 5 si svolge nelle puntate in prima serata e, sabato scorso, abbiamo seguito il terzo appuntamento. Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, al seguito della quale non sono mancate polemiche: l’eliminazione del ballerino Tommaso non è andata giù a gran parte del pubblico. Oltre a lui, a lasciare il programma è stata anche la ballerina Rosa Di Grazia, della squadra di Lorella Cuccarini e Arisa. Una doppia sofferenza per l’allieva, che nel ballottaggio finale per l’eliminazione ha dovuto sfidare proprio Deddy, col quale sta vivendo una storia d’amore. Entrambi, infatti, hanno vissuto la sfida con tante tristezza, non trattenendo le lacrime. Anche il saluto finale, dopo l’annuncio dell’eliminazione di Rosa, è stato commovente, ma i due si sono fatti una promessa importante: quella di rivedersi al più presto fuori. E, proprio poche ore dopo l’eliminazione dal talent, Rosa ha dedicato un dolce post al suo fidanzato. Guardiamo insieme.

Amici 20, il gesto di Rosa per Deddy dopo l’eliminazione: la dolcissima dedica su Instagram

Non è stato facile per Rosa e Deddy esibirsi durante l’ultima sfida ad Amici. A finire al ballottaggio per l’eliminazione, nella scorsa puntata del serale, sono stati proprio loro due, che nella vita sono una coppia. Il loro amore è nato proprio nella scuola di Amici ed è cresciuto giorno dopo giorno. A lasciare il programma è stata Rosa, ma in entrambi i casi sia la ballerina che il cantante avrebbero sofferto. Una ‘separazione’ dolorosa, sì, ma momentanea: i due si sono salutati con la promessa di rivedersi subito fuori. E una volta uscita dal programma, Rosa non ha esitato a confermare il suo amore per Deddy anche sui social. Qualche ora fa, sul suo canale Instagram ufficiale, la ballerina ha pubblicato una dolce dedica per lui nelle stories. Uno scatto in cui si baciano, proprio ad Amici, con in sottofondo uno degli inediti di Deddy, Contromano. Date un’occhiata:

Eh si, tra i due sembra essere iniziata davvero una bellissima storia d’amore. E voi, avete seguito l’ultima puntata di Amici? La prossima andrà in onda sabato 10 aprile, con nuove sfide e nuove eliminazioni. Appuntamento su Canale 5, a partire dalle ore 21 e 30!