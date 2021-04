Amici 20, è caos sul web dopo l’eliminazione di Tommaso: arriva lo sfogo di Lorella Cuccarini, insegnante di danza nella trasmissione.

Amici 20 è entrato ormai nel vivo. Come ogni anno, anche quest’anno la fase finale del talent show di Canale 5 si svolge nelle puntate in prima serata. Nello specifico, ogni sabato sera. E lo scorso sabato abbiamo seguito la terza, accesissima, puntata della trasmissione targata Maria De Filippi. Una puntata che ha fatto molto discutere per l’eliminazione di uno dei concorrenti più amati di questa edizione, Tommaso Stanzani. Il ballerino della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha dovuto lasciare il programma dopo aver perso al ballottaggio contro Sangiovanni ed Enula. Una notizia che ha lasciato di stucco i telespettatori, che speravano di vedere Tommaso andare avanti nel talent. Le polemiche sono state davvero tante sul web e, qualche ora fa, la maestra di danza Lorella Cuccarini ha voluto dire la sua attraverso un post. Ecco le sue parole.

Amici 20, polemiche sul web dopo l’eliminazione di Tommaso: la parole di Lorella Cuccarini dopo la puntata

“Sono onesta: se fossi stata giudice ieri non avrei votato per eliminare Tommaso, ma i gusti, come i giudizi, sono assolutamente soggettivi e vanno sempre accettati”. Lo ha dichiarato Lorella Cuccarini, all’interno di un post condiviso su Instagram nella giornata di ieri. L’insegnante di danza ha commentato il clima di tensione che si respira sui social a causa dell’eliminazione del ballerino da Amici. Lorella sottolinea come criticare in modo costruttivo sia giusto, ma non è quello che molti stanno facendo: “Leggere sul web insulti, mancanze di rispetto per tutti i professionisti del programma o per i ragazzi che partecipano è decisamente triste. E sbagliato. Perché non fare il tifo, sostenendo i preferiti, senza denigrare chi non si ama?“. Con queste parole, la Cuccarini invita tutti ad avere un atteggiamento più corretto sui social, che possa “migliorare notevolmente la qualità del web”. In seguito, il post condiviso dall’insegnante di danza su Instagram:

Insomma, quella di Tommaso è stata decisamente un’eliminazione che ha lasciato il segno. Ma cosa accadrà nella prossima puntata? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprirlo. E voi, per quale team fate il tifo?