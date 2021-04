Avete mai visto il profilo Instagram di Beatrice Marchetti? La sua bellezza è davvero irresistibile: pubblica sui social scatti da urlo!

Insieme ad Isolde Kostner, la nuova naufraga de L’Isola dei Famosi è Beatrice Marchetti. La meravigliosa modella bresciana sbarca in Honduras al fianco dei naufraghi già presenti sull’Isola. La neo concorrente è una modella originaria di Zone, in provincia di Brescia: si è fatta notare da giovanissima quando ha sfilato sulla passerella di Giambattista Valli. Ha posato per famosissime riviste di moda ed in diverse pubblicità: Beatrice è una bellissima ragazza che, siamo certi, farà girare la testa ai telespettatori ed ai naufraghi de L’Isola dei Famosi! L’abbiamo già vista in tv, o meglio, nel grande schermo: ha recitato in Loro, film di Paolo Sorrentino. Beatrice è famosa anche sui social: avete mai visto il suo profilo Instagram? Pubblica foto da urlo!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Isola dei Famosi, avete mai visto il profilo Instagram di Beatrice Marchetti? Foto da urlo

Impossibile resistere alla bellezza di Beatrice Marchetti! La nuova naufraga de L’Isola dei Famosi è seguitissima su Instagram: il suo profilo vanta ben 25,4 mila follower. Le foto che pubblica fanno girare la testa a chiunque: truccata o acqua e sapone, la Marchetti è davvero irresistibile. I lineamenti perfetti, il fisico da urlo: chi riuscirebbe a non regalarle un like? Su Instagram pubblica scatti di lavoro e selfie. Una delle ultime foto pubblicate ha fatto letteralmente il pieno di like: siete curiosi di vederla? Eccola:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE MARCHETTI (@beatricemarchetti__)

Su Beatrice Marchetti non si sa praticamente nulla riguardo la vita privata. Pare essere molto riservata la giovane donna che proprio su Instagram non mostra affatto le persone che la circondano. Siamo certi che una volta sbarcata all’Isola dei Famosi proverà a farsi conoscere a fondo e rivelerà dettagli sulla sua vita che nessuno conosceva prima! Insieme a lei entrerà a far parte del gioco anche Isolde Kostner.