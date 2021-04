Caterina Guzzanti, nel cast di “LOL: chi ride è fuori”, è un’attrice straordinaria: ricordate in quale programma è apparsa per la prima volta?

Un talento enorme quello di Caterina Guzzanti, attrice versatile e grande imitatrice che ha dimostrato nel corso degli anni di essere idonea ad interpretare personaggi di ogni tipo, sia a teatro che al cinema. Dallo scorso 1° aprile possiamo vederla e apprezzare il suo talento nel nuovo comedy show Amazon in onda sulla piattaforma Prime Video. Stiamo parlando naturalmente di “LOL: Chi ride è fuori”, format condotto dallo scoppiettante duo composto da Fedez e Mara Maionchi. Per sei episodi, dieci comici si sfideranno cercando di non ridere per sei ore di seguito mentre cercheranno di far ridere i colleghi. Come tutti gli attori nel cast del format, anche Caterina Guzzanti ha un talento straordinario, ma ricordate qual è stata la trasmissione tv in cui è apparsa per la prima volta?

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Caterina Guzzanti, in quale programma ha debuttato: lo ricordate?

Caterina è nata a Roma il 5 giugno del 1976 e, come molti sanno, suo padre è il famoso giornalista Paolo Guzzanti. E’ la terza di tre fratelli, prima di lei sono nati Sabina e Corrado, anche loro attori comici di successo. Dal 2014 Caterina è diventata mamma di Elio, avuto col compagno Walter, un pilota conosciuto in vacanza sull’isola di Favignana. Nella sua straordinaria carriera ha lavorato nella celebre squadra della Gialappa’s Band, al cinema ha debuttato nel 1998 con il film “Le faremo tanto male”. In tv è apparsa per la prima volta su Rai 2 nel 1997: il programma era nel 1997 è comparsa in televisione per la prima volta nel programma il divertentissimo “Pippo Chennedy Show” dove affiancava suo fratello Corrado Guzzanti e Serena Dandini.

Nonostante il suo sogno da bambina fosse diventare una veterinaria, c’è da dire che Caterina ha sicuramente scelto la strada giusta per lei. E voi la state seguendo a LOL?