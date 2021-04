La Fuggitiva è la nuova serie televisiva con Vittoria Puccini, ma sapete chi è il commissario Berti? Età, vita privata e dove l’abbiamo visto.

L’attesa è finalmente terminata. Da stasera, Lunedì 5 Aprile, andrà in onda una nuova ed incredibile serie televisiva. Intitolata ‘La Fuggitiva’ e interpretata da grandissimi attori, la fiction racconta la storia di Arianna (Vittoria Puccini), che, dopo essere stata accusata di aver ucciso suo marito Fabrizio, si darà alla fuga. Tutti i sospetti, purtroppo, portano a lei. Eppure, anziché dimostrare la sua innocenza, Arianna preferirà scappare. C’è qualcosa che nasconde? Questo non lo sappiamo. E sarà proprio questo che dobbiamo scoprire. In attesa di farlo, siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più sul cast? Oltre alla grandissima Vittoria Puccini, ci sono tantissimi altri attori davvero fantastici. A partire, quindi, da Eugenio Mastrandrea. Fino a Pina Turco e Sergio Romano. Ecco, proprio quest’ultimo interpreta il ruolo del commissario Berti, colui che, com’è giusto che sia, è seriamente intenzionato a portare luce sul caso. Cosa sappiamo, però, su di lui? Appurato che, come ricorderete, l’abbiamo visto in tantissime altre fiction di successo, volete sapere qualche cosa in più? Scopriamo ogni cosa nel dettaglio.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Chi è il commissario Berti ne ‘La Fuggitiva’: cosa sappiamo su di lui

È il commissario Berti nella serie televisiva ‘La Fuggitiva’ con Vittoria Puccini, ma cosa sappiamo esattamente su Sergio Romano, è questo il suo vero nome? Purtroppo, le informazioni che abbiamo su di lui, vi anticipiamo, sono davvero pochissime. Quello che, però, conta sapere è che, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che abbia una carriera davvero immensa. Nato a Roma l’11 Aprile del 1971, il buon Sergio è uno degli attori più famosi del panorama artistico nostrano. Non soltanto, infatti, ha preso parte a diverse pellicole cinematografiche di successo. A partire da ‘Auguri professore’ nel 1997. Fino a ‘Il Campione’ ne 2019. Ma ha preso parte anche a numerose e diverse serie televisive incredibili. Impossibile, infatti, dimenticare il suo ruolo di Achille Vasto in ‘Ris Roma’. Oppure, la sua partecipazione a ‘Squadra Antimafia’, ‘Romulus’, ‘Un Passo dal cielo’, ‘Che Dio ci aiuti’ e tante altre ancora. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Purtroppo, poco e niente! Al momento, infatti, non abbiamo molte notizie sul suo status sentimentale. Non sappiamo, quindi, se sia fidanzato, single, sposato e se abbia dei figli.

Ha un canale Instagram?

Siamo nell’era della tecnologia, eppure, a quanto pare, sembrerebbe che il buon Sergio Bruno non abbia alcun canale Instagram.

Secondo voi, il commissario Berti riuscirà a risolvere il caso? E, soprattutto, a portare alla luce cos’è esattamente successo a Fabrizio? Non ci resta che scoprirlo!