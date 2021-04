Denise Pipitone è Olesya Rostova? Il criminologo forense ha mostrato le somiglianze e le differenza tra le due. C’è una certa somiglianza in alcuni tratti.

Il caso di Denise Pipitone sta interessando tutto il mondo. Negli ultimi giorni in una trasmissione russa è comparsa una giovane ragazza di nome Olesya Rostova: chiedeva aiuto per trovare la sua famiglia. La somiglianza tra la donna e la piccola Denise Pipitone, scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo, hanno acceso una piccola speranza. Nessuna illusione, ma in molti sperano che la piccola Denise sia oggi proprio lei. In attesa di scoprire i risultati del test del DNA, molte trasmissioni televisive affrontano il tema: anche a Pomeriggio Cinque se n’è parlato: nel programma di Barbara D’Urso è intervenuto Salvatore Musio, criminalista forense. Ecco le sue parole sul caso.

Denise Pipitone e Olesya Rostova: “Ci sono compatibilità”, parla l’esperto

Come in tanti programmi televisivi, anche Pomeriggio Cinque affronta il caso Denise Pipitone. Il criminalista forense, Salvatore Musio, è intervenuto ai microfoni di Barbara D’Urso ed ha mostrato come Denise ed Olesya si assomiglino in maniera particolare. Secondo quanto rivela Musio c’è una certa somiglianza dell’attaccatura dei capelli tra la foto della bambina, della ragazza russa e di Piera Maggio. La concavità del naso a destra è somigliante, aggiunge, anche se si parla di tratti abbastanza diffusi. L’esperto ha aggiunto che per capire ulteriori dettagli bisognerebbe inoltre valutare i lobi delle orecchie.

“In altre foto le labbra sembrano dissimili” ha spiegato l’esperto, “così come anche la forma del volto, in un caso è più tondeggiante mentre nell’altro è più allungato“.

A #Pomeriggio5 il criminalista forense ci mostra le somiglianze e le differenze tra Denise e Olesya pic.twitter.com/vlcqahpGp0 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 2, 2021

Cosa succederà domani, 6 aprile

Domani sera, 6 aprile 2021, potrebbe arrivare il risultato dell’esame del DNA di Olesya Rostova. L’esito potrebbe essere svelato in diretta televisiva nel programma Chi l’ha visto?, lo stesso che ha riaperto dopo tanti anni il caso. Nella stessa serata dovrebbe esserci anche il confronto tra il legale di Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, e Olesya Rostova: “A Olesya farò alcune domande per ricostruire la sua infanzia. Insieme ai risultati scientifici che avremo, le risposte della giovane ci aiuteranno a capire se si tratta di Denise o meno”.