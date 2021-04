La nuova puntata de “L’Isola dei Famosi” è appena iniziata ed Elettra Lamborghini appare più splendida che mai: avete visto l’outfit di stasera, sapete quanto costa?

La nuova puntata dell’Isola dei Famosi è appena iniziata, ma l’outfit di Elettra Lamborghini ha già fatto innamorare il pubblico! Dopo aver preso parte alle prime puntate del programma in collegamento da casa, a causa della positività al Covid, l’artista ha fatto il suo grande “ritorno” già nella scorsa puntata. Questa sera, la bellissima cantante ha pubblicato alcune storie tramite il suo profilo Instagram poco prima della diretta, in cui appare in tutta la sua bellezza con indosso un miniabito multicolore davvero mozzafiato. Del resto, Elettra Lamborghini non delude mai con i suoi look strepitosi, proprio come accaduto nel corso delle puntate precedenti. Ma sapete quanto costa l’incredibile vestito sfoggiato dalla cantante? Scopriamolo insieme!

Elettra Lamborghini, outfit mozzafiato questa sera all’Isola dei Famosi

Coloratissimo, elegante e vivace: il vestito scelto da Elettra Lamborghini per questa puntata post-Pasqua è davvero un tripudio di allegria. La cantante appare in splendida forma, come sempre del resto, e l’abito le dona in modo incredibile. A mostrarlo al pubblico poco prima della diretta è stata proprio Elettra, attraverso alcune storie condivide sul suo seguitissimo profilo Instagram. Ma quanto costa il magnifico outfit che stiamo ammirando in tv? Ve lo riveliamo noi! L’abito firmato “Balmain”, con scollo tondo, senza maniche e con zip sulla schiena, dovrebbe costare circa 1290 euro, come si evince sul sito “Golf Club boutique”. Pare che questo ventaglio di colori sia l’unico disponibile per l’abito in questione. Elettra ha scelto di completare il look con un paio di sandali con cinturino alla caviglia nere che riprendono alcuni sprazzi del vestito. Per quanto riguarda l’acconciatura, l’artista ha scelto di sfoggiare due vivaci codini! Ecco di seguito l’abito in questione.

Elettra è sempre bellissima, ma con questo abito appare davvero più splendida che mai. E a voi, piace questo look coloratissimo e vivace?