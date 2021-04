Chi è Eugenio Mastrandrea, l’attore che interpreta il giornalista e blogger Marcello Favini in La Fuggitiva: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attore romano.

La fuggitiva è la nuova serie televisiva che parte su Rai Uno il 5 aprile 2021. L’action thriller vede come protagonista Vittoria Puccini nei panni di Arianna: gli altri protagonisti della fiction sono Pina Turco ed Eugenio Mastrandrea. E’ proprio di quest’ultimo che vi parliamo! L’attore nella fiction interpreta il giornalista e blogger Marcello! Il Classe 1993 è un attore che ha esordito sul grande schermo con il film ‘A.C.A.B.’ di Stefano Sollima al fianco di Marco Giallini e Pierfrancesco Favino. E’ questa la sua unica esperienza nel grande schermo. Arriva su Rai Uno nella fiction ‘La Fuggitiva’ dove interpreta il ruolo di protagonista al fianco di Vittoria Puccini e Pina Turco. Vi sveliamo qualche curiosità in più sul giovane attore!

Eugenio Mastrandrea, chi è Marcello in La Fuggitiva: età e carriera dell’attore

Eugenio Mastrandrea è nato a Roma il 10 dicembre del 1993. Si è riplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico nel 2017. Nel suo curriculum si legge che ha recitato anche in diverse opere teatrali. Il suo esordio nel grande schermo è arrivato nel film ‘ACAB – All Cops Are Bastards’ di Stefano Sollima. Il giovane non è molto attivo sui social: su Instagram è presente ma non ha pubblicato alcun post.

In che ruolo lo vedremo in La Fuggitiva? Eugenio interpreterà il personaggio del giornalista Marcello Favini. Arianna interpretata da Vittoria Puccini si ritrova, nella fiction, di fronte ad una pesantissima accusa: ovvero quella di aver ucciso il marito! La donna è innocente ma la polizia non sembra cambiare idea: non resta che fuggire così per Arianna! A darle la caccia c’è Michela Caprioli interpretata da Pina Turco. Arianna trova un valido aiuto in Marcello, interpretato da Eugenio: parliamo di un giornalista e blogger che diventa complice e fuggitivo insieme alla protagonista!