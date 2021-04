Fedez è uno dei personaggi più seguiti in ambito artistico che anche spopola sui social: lo scatto inedito sorprende il pubblico, lo avreste riconosciuto?

Artista talentuoso, marito e padre amorevole: Fedez è uno dei personaggi più seguiti del panorama artistico, tanto dal punto di vista musicale che tramite i social. Sposato con Chiara Ferragni, imprenditrice di successo e iconica influencer, il cantante è reduce dall’esperienza a Sanremo in collaborazione con la splendida Francesca Michielin. Per quanto riguarda la sua straordinaria carriera, il successo meritatissimo che ha conquistato dimostra il talento immenso di cui è dotato. Fedez, però, è anche un esempio incredibile per il grande cuore e la sensibilità dimostrata riguardo ai temi sociali più disparati. Così come la sua bellissima moglie. La coppia, che ha appena dato il benvenuto alla seconda figlia, è sempre in prima linea, come dimostrato nel pieno dell’emergenza Covid. L’artista è sempre molto aperto con il pubblico e condivide spesso momenti dolci e divertenti attraverso Instagram. Qualche ora fa, ad esempio, Fedez ha pubblicato tra le sue storie uno scatto inedito che ha sorpreso il pubblico: lo avreste riconosciuto?

Fedez, lo scatto inedito: lo avreste riconosciuto?

I suoi milioni di follower amano i momenti che l’artista condivide attraverso Instagram. Dolci, toccanti, divertenti. Fedez si è sempre mostrato in tutta la sua spontaneità, gentilezza e simpatia. Proprio come Chiara Ferragni. La coppia pubblica spesso scatti di quotidianità, di tenerezza e utilizza i social per trasmettere messaggi importanti e sensibilizzare il pubblico su temi di grande rilievo. Qualche ora fa, l’artista, con la simpatia che lo contraddistingue, ha condiviso uno scatto inedito che ha lasciato il pubblico senza parole. Di che si tratta? Di una foto che lo ritrae in seconda media! Fedez appare ovviamente giovanissimo, ma la somiglianza con oggi è davvero impressionante! Stesso sorriso sincero, stesso sguardo intenso. Curiosi di vedere l’immagine? Eccola di seguito per voi!

Ironico e spontaneo come sempre, Fedez ha sorpreso il pubblico regalando questa immagine inedita: notate la somiglianza?