Per la settima puntata de L’isola dei Famosi, Ilary Blasi ha sfoggiato un look total black: a quanto ammonta il prezzo? Scopriamolo!

Incantevole come sempre, Ilary Blasi per la settima puntata de L’Isola dei Famosi. Anche nel giorno di Pasquetta, la conduttrice romana non ha affatto perso occasione di poter fare compagnia il suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano. E così, al timone di un nuovo appuntamento dell’adventure reality di Canale 5, la bellissima moglie di Francesco Totti si è mostrata al cospetto del pubblico italiano più bella che mai. C’è da dire che, anche nel corso degli appuntamenti passati, la Blasi ha sfoggiato dei look davvero incantevoli. E, soprattutto, tutti diversi tra di loro. Eppure, questo indossato questa sera, c’è da ammetterlo, è più che superlativo. Ecco, a questo punto la domanda è di rito: a cosa facciamo esattamente riferimento? E, soprattutto, siete curiosi di conoscere il suo prezzo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo che, così come il look della settimana scorsa, anche per questa puntata, Ilary Blasi ha sfoggiato un look total black, composto da giacca e gonna lunghissima. Siete curiosi di sapere tutti i dettagli? Scopriamoli!

Ilary Blasi in total black a L’Isola dei Famosi: il prezzo?

Era il momento che tanto aspettavamo e, finalmente, arriveremo. Di che cosa stiamo parlando esattamente? La risposta è piuttosto semplice: il look di Ilary Blasi! Oltre a catturare l’attenzione l’outfit di Elettra Lamborghini, anche quello sfoggiato dalla padrona di casa non è assolutamente passato inosservato. Si, avete letto proprio bene: completamente in total black, la conduttrice romana si è mostrata, come al solito, davvero splendida. Ecco, ma siete curiosi di saperne di più? E, soprattutto, volete davvero sapere il suo prezzo? Ormai, diciamoci la verità: è diventato un vero e proprio appuntamento fisso. E non possiamo assolutamente esimerci. Siete pronti a sapere tutti i dettagli. Ebbene, eccoli! Come dicevamo precedentemente, per la settima puntata de L’Isola dei Famosi, la padrona di casa ha optato per un look completamente in nero, composto da giacca corta e gonna lunga e un paio di scarpe gialle fluo. A rendere ancora tutto meraviglioso, ovviamente, un’acconciatura legata. E, soprattutto, degli accessori davvero da urlo. Siete pronti a sapere i dettagli sul prezzo? Stando a quanto si apprende dal tweet condiviso da Manuel Di Gioia, sembrerebbe che la giacca abbia un prezzo di circa 1360 euro. La gonna, invece, di 1080 euro. E la scarpe, infine, di circa 575 euro.

Insomma, sembrerebbe proprio che il costo totale del look di Ilary Blasi sfoggiato in questa settima puntata de L’Isola dei Famosi sia davvero stellare. E, diciamoci la verità: ne è valsa davvero la pena, vero?