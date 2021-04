Siamo nel pieno della nuova puntata de “L’Isola dei Famosi” e Ilary Blasi sorprende il pubblico: “Non andremo in onda Giovedì”, l’annuncio in diretta

Una nuovissima puntata de L’Isola dei Famosi è ormai nel pieno e già abbiamo assistito a incredibili colpi di scena. L’arrivo delle due nuove naufraghe promette di mettere a dura prova gli equilibri creatisi all’interno del gruppo. Al timone, come sempre, la splendida Ilary Blasi, stasera in un look total black, che ha sorpreso il pubblico con un annuncio inaspettato: “Questo Giovedì non andremo in onda” ha spiegato, comunicando in diretta al pubblico che L’Isola dei Famosi salterà il consueto doppio appuntamento settimanale. Per quale motivo il seguitissimo reality slitterà direttamente al prossimo Lunedì? Scopriamo tutti i dettagli della notizia.

L’Isola dei Famosi non va in onda questo Giovedì: l’annuncio di Ilary Blasi

Insieme alle due nuove naufraghe è arrivato anche un sorprendente annuncio da parte della conduttrice del programma. Nel pieno della puntata, infatti, Ilary Blasi ha annunciato al pubblico che questa settimana il reality non andrà in onda con il consueto doppio appuntamento settimanale. Una notizia che ha sicuramente sorpreso il pubblico. “Ho una comunicazione importante fa farvi” ha affermato la conduttrice. “Non andremo in onda questo Giovedì” ha spiegato. Il motivo è lasciare spazio al programma “gemello” dell’Isola dei Famosi. “Lasceremo spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli con la loro Isola” ha aggiunto Ilary Blasi. “Per ragioni logistiche abbiamo preferito non andare in onda” ha spiegato al pubblico. Il programma farà il suo ritorno direttamente Lunedì 12 aprile e tornerà anche alla normalità la doppia messa in onda. Per questa settimana, dunque, dovremo accontentarci di una sola puntata, quella di questa sera.

L’annuncio di Ilary Blasi ha certamente sorpreso i telespettatori, ma la conduttrice ha subito rassicurato il pubblico: tutto tornerà alla “normalità” già dalla prossima settimana. Non resta che goderci la puntata di questa sera che di certo regalerà grandi emozioni e attendere, poi, l’appuntamento di Lunedì!