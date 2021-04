La simpatica Iva Zanicchi, opinionista in carica de L’Isola dei Famosi, ha una nipote davvero stupenda: la foto su Instagram è imperdibile.

La vedremo anche questa sera seduta nello studio de L’Isola dei Famosi nelle vesti opinionista insieme a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Nella strepitosa squadra messa in piedi per questa edizione del famoso reality con a capo la vulcanica Ilary Blasi, Iva Zanicchi è un elemento fondamentale. Ciò è dovuto alla sua simpatia e alla sua arguzia, che le hanno permesso di entrare nel cuore del pubblico oltre alla sua straordinaria voce ovviamente. Iva Zanicchi ha una figlia, Michela Ansoldi, che svolge un lavoro normale, lontano dai riflettori. Michela è infatti una psicologa, suo padre è l’ex marito della cantante, il discografico Antonio Ansoldi. I due divorziarono nel 1976. Michela ha dato dei nipoti alla mamma e Iva è una nonna molto affettuosa e orgogliosa. Sul profilo Instagram dell’artista possiamo ammirare la bellezza di sua nipote, immortalata insieme a lei.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Iva Zanicchi, sua nipote Virginia le somiglia davvero tanto

Virginia Catellani è nata nel 2002 e non è l’unica figlia di Michela. La Ansoldi ha anche un altro figlio, Luca di 22 anni. Come la madre, Virginia è molto riservata. Ospite con la nonna qualche tempo fa a Domenica Live, Iva la presentò al pubblico dicendo: “Devo ringraziarla perché non viene volentieri perché a lei la televisione imbarazza”. Come si può notare dalla foto che immortala insieme nonna e nipote, la splendida diciottenne è davvero bella: capelli biondi e grandi occhi scuri, somiglia molto alla Zanicchi. Gli scatti postati dalla ragazza sul proprio account Instagram mostrano il suo fisico statuario, certamente tale da poter tranquillamente ambire ad una carriera nel mondo dello spettacolo.

E chissà che prima o poi Virginia non decida di intraprendere un percorso artistico come la sua amata nonna. Intanto non perdetevi la puntata di questa sera de L’Isola dei Famosi, ci sarà da divertirsi con la simpaticissima Iva!