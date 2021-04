Andrà in onda stasera su Rai 2 il film “Ben Hur”, il cui protagonista è l’attore Jack Huston: conoscete la sua vita privata?

Jack Huston ha interpretato il ruolo del nobile Giuda Ben-Hur, protagonista del film in onda su Rai 2 stasera 5 aprile. La pellicola, girata nel 2016, è il quinto remake cinematografico del romanzo di Lew Wallace del 1880 “Ben Hur: A Tale of the Christ”. Il grande attore britannico nato a Londra nel dicembre del 1982, intraprese la strada della recitazione a soli sei anni, grazie all’aver interpretato il personaggio di Peter Pan in una recita a scuola. Ha studiato poi all’istituto d’arte drammatica Hurtwood House. Riguardo alla sua vita privata, Huston ha una compagna famosa ed una figlia. Scopriamo qualcosa in più su di lui!

Jack Huston, chi è la sua compagna: tutti i dettagli della vita privata dell’attore

Prima di parlare della sua vita sentimentale, è da sottolineare la famiglia per nulla comune dell’attore. Tra i suoi parenti tanti personaggi celebri e importanti, ma andiamo con ordine. Innanzitutto, la madre di Huston è inglese mentre suo padre è statunitense. Jack non è l’unico nella sua famiglia ad avere doti artistiche: suo nonno paterno era il regista John Huston e la nonna era la modella Enrica Soma. I genitori di sua madre invece erano Hugh Cholmondeley, VI marchese di Cholmondeley e Lavinia Margaret. Sua zia è famosissima: parliamo di Anjelica Huston, Premio Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1986 con il film “L’onore dei Prizzi”. E’ nipote inoltre di Danny Huston e di David Cholmondeley, VII marchese di Cholmondeley. Il suo prozio era l’attore Walter Huston e tra i suoi antenati perfino Robert Walpole che fu Primo Ministro della Gran Bretagna. Insomma, una famiglia davvero illustre quella del protagonista di Ben-Hur!

Sulla vita sentimentale di Jack, possiamo dire che è in coppia dal 2011 con la bellissima modella americana Shannan Click. I due hanno una figlia, Sage Lavinia Huston, nata a New York, il 6 aprile del 2013.