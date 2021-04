La fuggitiva, ecco tutto quello che serve sapere sulla nuova fiction in onda su Rai Uno: vi parliamo del cast, della trama, dove sono state girate le scene e quante puntate ci saranno!

Parte lunedì 5 aprile 2021, in prima serata su Rai Uno, la nuova fiction diretta dal regista Carlo Carlei. Parliamo di La Fuggitiva: di cosa parla? Arianna diventa improvvisamente vedova: la sua vita viene sconvolta letteralmente quando suo marito Fabrizio viene ucciso. Una serie di prove e diversi sospetti, portano gli occhi di tutti su di lei: prima dell’arresto però, Arianna decide di scappare. Cosa nasconde la donna? La storia misteriosa di Arianna farà appassionare milioni di italiani! L’action thriller va in onda su Rai Uno a partire da lunedì 5 aprile 2021 e si svilupperà in quattro puntate: gli ultimi due episodi, dunque, andranno in onda il 26 aprile 2021. Ma da chi è composto il cast? E soprattutto, dove è stata girata la serie tv? Vi sveliamo tutte le curiosità sulla nuova fiction televisiva in onda su Rai Uno.

La Fuggitiva, la nuova serie action thriller: cast, location e quante puntate

Il nuovo action thriller di Rai Uno parte lunedì 5 aprile 2021: ogni lunedì fino al 26 aprile andranno in onda due episodi della fiction. La fuggitiva racconta la storia di Arianna, interpretata da Vittoria Puccini. Altra protagonista è Michela, interpretata da Pina Turco. Quando suo marito sarà ucciso, Arianna sarà accusata di omicidio e così deciderà di scappare. Nel cast vediamo Vittoria Puccini, Pina Turco, Eugenio Mastandrea, Sergio Romano, Ivan Franek, Maurizio Marchetti, Giorgia Salari, Laura Mazzi, Giovanni Esposito ed Agnese Nano.

La mini serie è stata prodotta da Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica: le riprese sono partire il 9 settembre 2020 e sono terminate circa un mese dopo. Le location in cui sono state girate le scene della fiction sono Suna, Fondotoce, Ghiffa e Pallanza (in Piemonte), Valle D’Aosta e Roma.