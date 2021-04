In cosa è laureato Nicola Porro, famoso giornalista al timone del programma Quarta Repubblica su Rete 4? Scopriamo il suo percorso di studi.

Nicola Porro è uno dei giornalisti Mediaset più conosciuti: dal 2018 è al timone del programma “Quarta Repubblica” su Rete 4, ma ha condotto diverse altre trasmissioni di approfondimento politico ed economico. Nato a Roma da genitori pugliesi, si affaccia al giornalismo collaborando con testate importanti come Il Foglio e Corriere Economia e trattando in particolare argomenti legati appunto all’economia. A Mediaset contribuisce a realizzare i programmi “Re Mida” e “Quadrante Economico”. Poi anche per lui arriva la conduzione. Lo abbiamo visto nel 2011 presentare la trasmissione “In Onda”. Nel settembre del 2016 arriverà al timone di Matrix, programma condotto originariamente da Enrico Mentana, in seconda serata su Canale 5. Insieme a suo fratello, possiede un’azienda agricola ad Andria.

Nicola Porro, in cosa è laureato: il percorso di studi del famoso giornalista

Nicola Porro è sposato e ha due figli, Ferdinando e Violetta. Vista la sua strepitosa carriera, molti si domandano qual sia il suo titolo di studio, in quale materia sia laureato precisamente. Cominciamo col dire innanzitutto che, dalle scuole elementari fino al diploma Porro ha frequentato l’Istituto Massimiliano Massimo di Roma. Terminate le scuole superiori, si iscrive alla Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” laureandosi con 110 e lode con una tesi in tecnica industriale e commerciale. Vince una borsa di studio e partecipa a un corso di Business Case Discussion all’Università di Harvard, Cambridge negli Stati Uniti. Inoltre frequenta un corso presso la SDA Bocconi School of Management sulla specializzazione finanziaria delle società di leasing.

E voi conoscevate questo dettaglio della carriera di Nicola Porro? Non perdetevi stasera la puntata del suo celebre talk show in onda su Rete 4!