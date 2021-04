Avete mai visto il compagno di Tessa Gelisio? La seguitissima conduttrice di “Cotto e mangiato” è fidanzata con lui da tanti anni.

Tessa Gelisio è da tanti anni un volto popolare della tv: conduttrice, blogger e ambientalista, è nata in Sardegna, ad Alghero il 6 maggio 1977 da madre toscana e padre di origine veneta. Terminato il liceo, va a studiare a Milano e inizia subito a darsi da fare come ecologista: farà parte di enti per la salvaguardia dell’ambiente come il WWF, Legambiente, ecc. Appassionata di cucina, benessere ed ecologia, arriva a condurre in tv diversi programmi incentrati su questa tematica. La ricordiamo nel 2002 a “Sereno Variabile” e “Italia che vai” al fianco di Paolo Brosio; a “Pianeta Mare” su Mediaset nel 2003; dal 2011 alla conduzione di “Cotto e Mangiato”, famosa rubrica di cucina di Studio Aperto su Italia 1. Ma cosa sappiamo riguardo alla sua vita privata? Avete mai visto il suo compagno?

Tessa Gelisio, la vita privata della conduttrice: chi è il suo compagno e dove si sono incontrati

Riguardo alla sua vita sentimentale, l’amatissima Tessa Gelisio è in coppia da molti anni. Il suo compagno è Massimo Pusceddu, incontrato ai tempi del programma “Pianeta Mare”, dove lui era uno degli operatori. Un legame nato quindi in un ambiente lavorativo, ma che col tempo si è rivelato determinante per entrambi. In un’intervista di qualche tempo fa a Tv Sorrisi e Canzoni, Tessa aveva raccontato che durante il lockdown dell’anno scorso, lei e Pusceddu realizzavano normalmente i servizi per “Cotto e mangiato”, allestendo un set nella loro cucina. Infatti anche Massimo lavora per la famosa rubrica gastronomica. Oltre a ciò, i due condividono anche un altro progetto professionale: Tessa Gelisio e Massimo Pusceddu hanno infatti aperto un’azienda agricola in Sardegna, precisamente a Sant’Antioco.

Una coppia davvero molto unita, che si basa su interessi e passioni comuni e tanta affinità. Complimenti!