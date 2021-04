Uomini e Donne anticipazioni: tantissimi new entry e una svolta tra Gemma e Nicola, cosa è successo nell’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi.

Appassionati di Uomini e Donne, niente paura: dopo lo stop del giorno di Pasquetta, la trasmissione di Maria De Filippi torna in onda a partire da martedì 6 aprile. Nuove avventure, tra trono classico e trono over, ci attendono: ne vedremo delle belle. Ma se la messa in onda delle puntate si ferma, non vale lo stesso per le registrazioni. Una nuova puntata di Uomini e Donne è stata infatti registrata nelle scorse ore: le anticipazioni sono state rese note dalla pagina Uomini e Donne Classico e Over, tramite Il Vicolo delle News. Curiosi di scoprire cosa accadrà? Vi spieghiamo tutto!

Uomini e Donne anticipazioni: tantissimi new entry, il ritorno di alcune coppie e il chiarimento tra Nicola e Gemma

Cosa è accaduto nell’ultima registrazione di Uomini e Donne? Le anticipazioni non sono dettagliate, ma a quanto pare ci attendono puntate ricche di emozioni e colpi di scena. Nell’ultima registrazione, infatti, saranno presentati vari nuovi cavalieri del trono Over. E quando ci sono new entry, si sa, il clima in studio si accende particolarmente. Ci sarà inoltre il ritorno di due coppie del trono Over, ospiti della registrazione. I nomi, però, non sono stati resi noti: bisognerà attendere la messa in onda per scoprirlo. Naturalmente, non potrà mancare la parentesi dedicata alle vicende amorose di Gemma Galgani. In particolare, la dama torinese avrà un chiarimento con Nicola Vivarelli, il cavaliere col quale usciva un po’ di tempo fa. Questo continuo botta e risposta tra i due a cosa porterà? Staremo a vedere! Si passerà infine al trono classico, coi percorsi di Samantha, Giacomo e Massimiliano. Quello che sappiamo è che Giacomo porta in esterna Carolina, mentre Massimiliano Eugenia.

Per scoprire tutto quello che accadrà, bisognerà attendere la messa in onda delle puntate. Come sempre, non è chiaro quando questa puntata andrà in onda, poiché le registrazioni avvengono diversi giorni prima. Quel che è certo è che ci aspettano appuntamenti imperdibili con la trasmissione di Maria De Filippi. L’orario è sempre lo stesso, a partire dalle 14 e 45 su Canale 5. Pronti alle nuove emozioni del trono più amato della tv?