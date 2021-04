Valentina Persia, concorrente de L’Isola dei Famosi, in uno scatto che la ritrae quando era bambina: era davvero molto dolce, siete d’accordo?

E’ una delle naufraghe più energiche e di carattere ne ha da vendere: a L’Isola dei Famosi Valentina Persia sta conquistando tutti, facendo divertire e allo stesso tempo emozionare il pubblico. Perché lei, la bravissima attrice comica con un passato da ballerina che abbiamo conosciuto anni fa a La sai l’ultima?, è una donna che nella vita ha attraversato momenti davvero dolorosi ma che l’hanno aiutata a diventare forte com’è oggi. Prima la scomparsa di colui che è stato il suo compagno per quattro anni, poi la depressione post partum affrontata dopo la nascita dei suoi figli. Esperienze che non immagineremmo mai vissute da una donna abituata a far ridere gli altri. Eppure, proprio durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Valentina si è lasciata andare ad uno sfogo ricordando i brutti momenti attraversati ma anche l’amore per i suoi bambini che l’attendono a casa. E a proposito di bambini, l’avete mai vista quando era piccola? E’ una foto condivisa da lei stessa a mostrarci com’era.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Valentina Persia da bambina: avete visto quanta bellezza?

L’attrice romana che tanto ci ha fatto ridere con le sue barzellette è molto seguita su Instagram. Tramite il popolare social network, ama condividere scatti o video in cui regala sempre un sorriso. Uno dei suoi ultimi post risale a quando era bambina: bellissima anche allora, sembra identica a come la conosciamo oggi. Capelli rossi e occhi grandi e chiari, somigliava moltissimo alla Persia di ora. I lineamenti sono praticamente identici e tanta bellezza ha riscosso una pioggia di like e complimenti, come c’era da aspettarsi. Una piccola molto vivace e tutto pepe, proprio come ora.

E voi state seguendo le avventure dei naufraghi in Honduras? Non perdetevi la puntata di questa sera su Canale 5, chissà quali emozioni ci regaleranno Valentina e gli altri concorrenti!