Vittoria Puccini, quello che non sapete dell’amata attrice: qual è il suo percorso di studi, non immaginereste mai, scopriamolo insieme!

Questa sera, lunedì 5 aprile, ci sarà la prima puntata della nuova serie televisiva, ‘La fuggitiva’, che debutterà su rai1. La protagonista di questa trama è Vittoria Puccini, che in questa miniserie, veste i panni di Arianna, una giovane donna di 38 anni che si è trovata a fare i conti con un drammatico momento nella sua vita, ovvero la morte di suo marito, ucciso. Decide così di fuggire, e insieme a suo figlio, di 8 anni, va alla ricerca della verità. Un personaggio molto dinamico e pieno di energia, in cui l’attrice si è calata, provando scene di azione anche molto pericolose. Vittoria, ha un bagaglio alle spalle a dir poco ricchissimo; ha esordito nel 2000 nel film Tutto l’amore che c’è, per poi passare ad essere scelta per numerose altre interpretazioni. Oggi, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Non tutti, forse, però, conoscono il suo percorso di studi. Scopriamolo insieme!

Vittoria Puccini, il suo percorso di studi: non immaginereste mai, scopriamolo insieme!

Vittoria Puccini ci stupirà ancora una volta, con il personaggio che fra poche ore prenderà possesso, ovvero quello di Arianna, nella miniserie televisiva che debutterà questa sera, La Fuggitiva, su rai 1. Con lei, altri importanti e brillanti attori, pronti a farci immergere in una trama dinamica e sicuramente ricca di colpi di scena. Oggi, l’attrice gode di una fama davvero immensa, e sicuramente sarà apprezzata da un pubblico che non conosce confini. Però, non tutti sanno, forse, qual è il suo percorso di studi, e per questo, siamo qui a rivelarlo. A quanto pare, la bellissima attrice si è diplomata, conseguendo la maturità classica presso il Liceo Ginnasio Michelangelo di Firenze, ed in seguito, frequenta la facoltà di Giurisprudenza. Ma abbandona gli studi, quando capisce, che la sua vera passione è la recitazione.

Ebbene, eravate a conoscenza di questo step nella sua vita? Vittoria Puccini ha intrapreso la strada che l’ha resa celebre, dato che, oggi, è considerata una delle attrici più brave in assoluto.