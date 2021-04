Vittoria Puccini: “Non facevo ancora l’attrice”, lo scatto del passato incanta i social, qui, era ancora una giovane ragazza.

In questi anni, Vittoria Puccini non ha fatto altro che stupirci, l’abbiamo ammirata e apprezzata vestire i panni di tantissimi personaggi, mettendo in atto una profonda diversità. Il suo esordio risale al 2000, quando interpreta Gaia, nel film Tutto l’amore che c’è. Nel 2001 appare in televisione nella miniserie in due puntate La crociera, e l’anno successivo nella miniserie Sant’Antonio di Padova. L’assoluta consacrazione l’ha ottenuta con la ficton Elisa Di Rivombrosa, dove nei panni di Elisa, ci ha travolti completamente. Una serie televisiva che ci ha portati nel Piemonte del Settecento, in cui ha messo in luce la travagliata storia d’amore tra l’umile dama di compagnia Elisa Scalzi e il conte Fabrizio Ristori. Dopo il successo ottenuto, Vittoria Puccini ha proseguito, ed ampliato la sua carriera, oggi, divenuta immensa. Talentuosa, bisogna ammetterlo, ma anche incredibilmente bella. Ebbene, di bellezza ne ha tanta, ed oggi, all’età di 39 anni, mostra un’avvenenza matura e profonda. Ma l’avete mai vista quando era ancora una giovane ragazza? Lo scatto social vi conquisterà!

Vittoria Puccini da ragazza: “Non facevo ancora l’attrice”, è uno spettacolo!

E’ sicuramente da considerare tra le attrici più belle e talentuose del panorama cinematografico. Dal suo debutto, Vittoria Puccini ne ha fatta di strada; ha esordito nel 2000, ma subito dopo questa sua prima esperienza da attrice, ha percorso la strada del successo. Bellezza senza tempo, non possiamo che fare numerosi e profondi complimenti alla nostra meravigliosa attrice. Oggi, Vittoria ha 39 anni, ma l’avete mai vista quando era ancora una ragazza? Su instagram, sul suo profilo social, è emerso un bellissimo scatto del passato: “Non avevo ancora diciotto anni, non facevo ancora l’attrice.. ma negli occhi, già la consapevolezza di sentire dentro di me il germe di una passione tutta da scoprire e poi coltivare con cura”, ha riportato in didascalia.

Che magnifico ricordo! Non ci sono parole per poter esprimere l’avvenenza di Vittoria Puccini già da ragazza, quando ancora, come lei ha scritto, non aveva compiuto diciotto anni. La sua eleganza, e quella raffinatezza che la contraddistingue, sono inimitabili!