Conoscete la vita privata di Vittoria Puccini? Vi parliamo della sua storia d’amore con Alessandro Preziosi e chi è oggi il suo compagno.

E’ la protagonista della nuova serie televisiva in onda a partire dal 5 aprile 2021, La fuggitiva. Vittoria Puccini interpreta il ruolo di Arianna, la protagonista dell’action thriller. L’attrice italiana, classe ’79, è nata a Firenze ed è un volto televisivo e cinematografico molto famoso. Brava e bella: Vittoria Puccini è una donna molto apprezzata in Italia. Ha esordito nel mondo del cinema nel 2000 interpretando il ruolo di Gaia in ‘Tutto l’ammore che c’è’: la consacrazione è arrivata con la serie televisiva Elisa di Rivombrosa: grazie alla sua interpretazione vince il Telegatto come personaggio femminile dell’anno. E’ proprio sul set della famosa serie televisiva che ha conosciuto Alessandro Preziosi, l’attore con il quale ha avuto una storia d’amore lunga circa sei anni. Ma siete curiosi di scoprire più dettagli sulla vita privata della Puccini? Siete nel posto giusto! Ecco le curiosità sulla storia con l’attore e chi è il suo attuale compagno.

Vittoria Puccini, vita privata: la storia con Alessandro Preziosi e chi è il suo attuale compagno

Vittoria Puccini dal 2004 al 2010 ha avuto una storia d’amore con Alessandro Preziosi. I due attori si sono conosciuti sul set di Elisa di Rivombrosa, la fiction a cui hanno preso parte entrambi: avevano i ruoli di protagonisti! Nel 2006 hanno dato la luce ad Elena. Quattro anni dopo la nascita della piccola, i due si sono separati. Vittoria ha sofferto molto la rottura della storia d’amore, si legge infatti che in un’intervista ha raccontato: “Ho sofferto molto per la rottura. E poi avevo paura delle conseguenze su nostra figlia. Ma il tempo cure le cose. Siamo stati bravi a mettere sempre Elena al primo posto e a venirci incontro con i nostri lavori per fare in modo che stesse il più possibile con entrambi”.

Oggi l’attrice ha un compagno, Fabrizio Lucci. Il classe ’61 è un direttore della fotografia italiano: ha lavorato in molti progetti televisivi e cinematografici. In tv ha esordito con ‘Dio vede e provvede’ e tra i suoi lavori più famosi troviamo Don Matteo, Coco Chanel e Immaturi. Ecco la coppia che festeggiava Capodanno due anni fa!