Sapete chi è la fidanzata di Aidan Turner, l’attore che recita in ‘Leonardo’? Parliamo di una famosissima attrice: i due si sono conosciuti infatti sul set!

Leonardo è la nuova serie tv thriller, ‘Leonardo‘: in quattro appuntamenti con otto puntate si racconterà la vita del celebre artista e scienziato Leonardo Da Vinci. Ad interpretare il ruolo del protagonista è Aidan Turner, attore irlandese famoso in particolar modo per aver interpretato il personaggio di Kili nella trilogia de Lo Hobbit. Turner ha iniziato a recitare a 21 anni in teatro prima di entrare a far parte del cast di famose serie come The Clinic, Being Human, Dieci piccoli indiani. Il bell’attore classe ’83 ha una dolce metà: parliamo della famosissima attrice che ha recitato anche nella serie tv Gossip Girl. Siete curiose vero? Vi sveliamo tutto!

Aidan Turner, sapete chi è la sua fidanzata? Si sono innamorati sul set

Aidan Turner è fidanzato con Caitlin FitzGerald! A quanto pare, addirittura, non è più la sua compagna bensì sua moglie! E’ stato il portale inglese The Sun a rivelare l’incredibile indiscrezione. Aidan, secondo quanto si legge, ha sposato in gran segreto Caitilin in Italia! Dopo tre anni di fidanzamento la coppia di attori ha deciso di unirsi in matrimonio al termine delle riprese di Leonardo, la serie in cui recita Aidan.

Ma come si sono conosciuti Aidan e Caitlin? Si sono incontrati sul set di ‘The Man Who Killed Hitler And Then The Bigfoot’, film nel quale hanno recitato insieme nel 2018. Il feeling si è creato proprio durante le riprese: interpretano nel film una coppia di innamorati. Da quel momento lo sono diventati anche nella vita reale.

Caitlin Fitzgerald è una famosa attrice proprio come la sua dolce metà: classe ’83, è nata a Camden, comune degli USA nello stato del Maine, ed ha iniziato a recitare a solo 8 anni! La ricordiamo in ‘E’ complicato’, in Gossip Girl, in Damsels in Distress e Newlyweds. Nel 2013 è una delle protagoniste di Master of Sex.