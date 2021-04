Alessandra Amoroso parla al Corriere del difficile periodo attraversato l’anno scorso durante il lockdown: il racconto della cantante.

Usciranno proprio domani 7 e dopodomani 8 aprile due nuove canzoni di Alessandra Amoroso, intitolate rispettivamente “Piuma” e “Sorriso grande”. Dopo la parentesi dello scorso gennaio con il brano “Pezzi di cuore” in collaborazione con l’amica e collega Emma Marrone, l’amatissima cantante torna nelle vesti di solista con due pezzi che saranno sicuramente un successo. Interessante la genesi di questi due brani: in un’intervista al Corriere, la Amoroso ha rivelato che la loro nascita parte da prima del lockdown dell’anno scorso, ma che proprio in quel periodo sono sbocciati. Un periodo quello della pandemia che non è stato facile per lei e che ha voluto raccontare al celebre quotidiano. Cosa ha rivelato su quei giorni vissuti in solitudine.

Alessandra Amoroso, “Mi riempivo di autocritiche”: la rivelazione

Al Corriere Alessandra Amoroso ha raccontato come si sentiva in quel periodo oscuro, quali erano le emozioni che la attraversavano e come ha fatto per tornare a sorridere. Ha parlato della paura del buio, della mancanza della famiglia e degli amici: “Ho avuto paura della solitudine. L’interruttore delle emozioni era su off”, ha detto. Poi ha rivelato di aver fatto analisi: “Mi sono presa per mano e mi sono ascoltata, ma in parallelo ho fatto analisi. Il percorso è partito prima, ma il lockdown mi ha dato consapevolezza” ha aggiunto. L’artista ha poi confessato di aver sofferto anche di sensi di colpa per pensare di non meritare il successo che l’accompagna da sempre: “Mi davo regole, mi riempivo di autocritiche”. La luce in fondo al tunnel sarebbe apparsa quando ha potuto raggiungere la famiglia a Lecce lo scorso maggio e iniziare importanti collaborazioni come quella con i Boomdabash ed Emma.

Una confessione molto toccante, che fa riflettere un po’ tutti noi. Complimenti ad Alessandra Amoroso per aver offerto al suo pubblico anche questa parte così personale di sé.