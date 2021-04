Magnifica sorpresa per i telespettatori ed amanti di Avanti un altro! Il conduttore in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha dato l’annuncio!

E’ il gioco televisivo in onda su Canale 5 più amato dagli italiani! Avanti un altro è il programma ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci che in questo 2021 festeggia ben 10 anni di vita! Nel lontano 5 settembre 2011 andava in onda la prima puntata: ad oggi, anno 2021, il successo è davvero enorme. Giochi, quiz, personaggi divertenti e tante risate grazie a Paolo Bonolis e Luca Laurenti, da sempre una delle coppie più amate della tv italiana. E proprio in occasione dei 10 anni di vita, il quotidiano Tv Sorrisi e Canzoni ha dedicato ai protagonisti del programma la copertina! “Sembra ieri, ma il game show “Avanti un altro” nel 2021 festeggia già 10 anni di vita. Paolo Bonolis, Luca Laurenti e tutta la sua folle banda di personaggi festeggiano con Sorrisi un decennio di successi!” si legge nel post Instagram del quotidiano. Ma la novità è un’altra!

Avanti un altro!, magnifica sorpresa: l’annuncio appena arrivato

Come già anticipato, la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni questo 6 aprile 2021 è dedicata ai protagonisti di Avanti un altro. Il programma di Paolo Bonolis festeggia 10 anni di vita e per questa occasione, il conduttore ha fatto una rivelazione! Sulla copertina del giornale si legge tra le virgolette: “Con Luca Laurenti e il salottino ci vedrete anche la domenica sera!”. Bonolis ha rivelato dunque che il game show prenderà posto su Canale 5 la domenica sera. Live Non è la D’Urso è stato interrotto anticipatamente: vedremo Avanti un altro al suo posto. A partire dall’11 aprile 2021 dunque vedremo Avanti un altro! Pure di sera: a queste puntate dovrebbero partecipare come concorrenti personaggi famosi divisi in squadre. Gareggeranno, si legge, per conquistare il montepremi più alto e quindi per accedere al gioco finale.