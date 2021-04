Benedetta Rossi annuncia tramite Instagram che suo suocero Lanfranco è venuto a mancare: il commovente post su quanto accaduto.

Benedetta Rossi, foodblogger originaria di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, è diventata una vera propria celebrità sul web grazie alle sua ricette facili e squisite. Un successo straordinario il suo, nato nel 2011, quando insieme a suo marito Marco inizia a pubblicare sul web contenuti riguardanti la cucina. La pagina “Fatto in casa da Benedetta” acquista sempre più consensi e Benedetta apre anche un canale YouTube. Il suo primo libro di arte culinaria viene pubblicato nel 2016 per Mondadori. Anche la tv la vuole e così l’esperta di cucina arriva a condurre un programma su Food Network e Real Time. Molto attiva sui social, lo scorso dicembre aveva deciso di darsi una pausa per ritrovare un po’ le energie disperse. Purtroppo in queste ore, la Rossi ha condiviso un post molto toccante, in cui annuncia la morte di suo suocero.

Benedetta Rossi, “E’ venuto a mancare il padre di Marco”: la triste notizia

Nella didascalia ad una foto che ritrae suo marito Marco insieme al loro adorato cane Cloud, Benedetta ha scritto ciò che è accaduto purtroppo alla sua famiglia. Il suocero Lanfranco è venuto a mancare a causa di una malattia che nelle ultime settimane si era aggravata. “Nei giorni scorsi purtroppo è venuto a mancare il padre di Marco.

Da allora Cloud sembra capire la sua sofferenza e non lo lascia un attimo da solo”, si legge nel post. La food blogger ha poi ribadito l’intenzione ora più che mai di ritirarsi nella propria privacy, nel rispetto del dolore che ha colpito suo marito e l’intera famiglia.

Porgiamo le nostre condoglianze a Benedetta Rossi ed a suo marito Marco per il doloroso lutto che li ha colpiti.