Vi parliamo di Caterina Guzzanti, la famosa comica ed attrice italiana, concorrente dello show LOL Chi Ride è Fuori: conoscete la sua vita privata?

Stiamo assistendo al suo percorso nel gioco Lol Chi Ride è Fuori, il nuovo comic show condotto da Fedez e Mara Maionchi. Risate a non finire per i telespettatori del programma targato Amazon Prime: i concorrenti in gara devono provare a non ridere per vincere. Un’impresa davvero difficile dato che il cast è fatto di soli comici super simpatici! Tra i concorrenti in gara c’è Caterina Guzzanti, la grande attrice, comica ed imitatrice italiana. Figlia d’arte, è nata a Roma il 5 giugno del 1976. Il suo esordio televisivo è avvenuto grazie al fratello comico, Corrado Guzzanti, nel 1997: appariva in ‘Pippo Chennedy Show, in onda su Rai Due. Caterina ha affiancato anche sua sorella, Sabina, in La Posta del Cuore. Poi ha partecipato anche a L’ottavo nano e a Il caso Scafroglia. Da lì a poco la sua carriera ha spiccato il volo verso il successo: le sue imitazioni sono diventate famosissime in poco tempo! Siamo qui per parlarvi della vita della Guzzanti.

Caterina Guzzanti, com’è iniziata la sua carriera e le curiosità sulla vita privata

Caterina Guzzanti è l’imitatrice italiana che ha fatto sorridere tutti nei diversi programmi in cui ha preso parte. Le sue parodie più famose sono quelle di Mariastella Gelmini, Sarah Palin, Federica Panicucci, Geri Halliwell ma non solo. Caterina ha fatto sorridere tutti con i suoi personaggi, Vichi, Miss Italia, L’angelo, Monicarelli, Biondic, la ragazza Facebook, Orsetta Orsini! A LOL Chi ride è fuori ha deciso proprio di trasformarsi in Orsetta Orsini, la bambina viziata proveniente da una famiglia nobile.

Caterina ha recitato anche in film e telefilm: l aricordiamo nel ’98 in Le faremo tanto male, film diretto da Pino Quartullo. Ha recitato in Poco più di un anno fa – Diario di un pornodivo, nella sit com Boris, e Fascisti su Marte. Con Lillo & Greg ha condotto la trasmissione radiofonica ‘610’ su Radio Due: proprio qui dà vita a numerosi sketch divertentissimi.

Vita privata

Caterina Guzzanti è la figlia del giornalista Paolo Guzzanti e Germana Antonucci. La comica è inoltre sorella dei comici Sabina e Corrado. In famiglia c’è un amore davvero incredibile: in un’intervista Paolo Guzzanti raccontò che da piccoli Sabina e Corrado si sono presi cura di Caterina: “Io la vedevo protetta da questi suoi fratelli genitori, che erano come degli angeli giganti, lei era agli inizi e io la guardavo in tv”.

La donna è mamma di un bambino nato nel 2014 dal suo compagno Walter. Su l’uomo non si hanno informazioni se non che è un pilota: Caterina ed il suo compagno si sono conosciuti a Favignana nel 2013.

La Guzzanti è molto attiva sui social: su Instagram è seguita da ben 85,2 mila follower! Pubblica scatti della sua vita e di lavoro: come sul palco, in show, anche sui social dimostra la sua enorme simpatia!