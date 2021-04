Lillo Petrolo è uno dei dieci comici che ha preso parte a ‘Lol-chi ride è fuori’, ma chi è esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa su di lui.

È il programma del momento ‘Lol-chi ride è fuori’. Esordito su Prime Video qualche giorno fa, il comedy show ha saputo conquistare l’attenzione di tutti. Di che cosa parla? La risposta è davvero semplice: dieci incredibili e divertenti comici devono riuscire a non ridere! Una vera e propria missione, c’è da ammetterlo. Considerato il fatto che il loro lavoro è proprio questo: far divertire le persone. Eppure, se proprio vogliono vincere il montepremi finale e devolverlo in beneficenza, devono riuscire a resistere. Tra pochissimi giorni, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, andrà in onda la finalissima. Alla fine della quale, com’è giusto che sia, sapremo chi sarà il vincitore del programma? Chi sarà, secondo voi? Al momento, non possiamo dirvelo. In attesa, però, di scoprirlo, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più? Ad esempio, abbiamo apprezzato e riso con Lillo, ma chi è esattamente? Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Chi è Lillo Petrolo: età, carriera ed Instagram

In compagnia di Caterina Guzzanti, Pintus e tantissimi altri comici incredibili, anche Lillo è uno dei dieci personaggi che si è messo in gioco a ‘Lol-chi ride è fuori’. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Appurato che, nei mesi scorsi, il comico ha vissuto un periodo davvero drammatico per via del Covid, siete curiosi di conoscere qualche cose in più su di lui? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, il buon Lillo è davvero un artista a trecentosessanta gradi. Nato a Roma il 27 Agosto del 1962, Pasquale Petrolo, questo è il suo vero nome, è un famoso attore e comico. Badate bene, però: non è assolutamente soltanto questo. Nel corso della sua carriera, infatti, il simpaticissimo Lillo è riuscito a costruirsi un curriculum davvero da invidiare. A partire, quindi, da pellicole cinematografiche e programmi televisivi. Fino a spettacoli teatrali, radiofonici, libri e fumetti. Davvero impressionante, vero? Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Sapete che, insieme a Greg, è stato nel gruppo fondatore de Le Iene? Un retroscena davvero inedito, vero? In fondo, è proprio così.

Cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Purtroppo, le informazioni che abbiamo sulla vita privata di Lillo Petrolo sono davvero pochissime. Seppure sul suo canale Instagram ufficiale, l’attore è sempre molto attivo e solito a condividere ogni cosa con il suo pubblico, sembrerebbe non amare affatto condividere molto della sua privacy. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il comico abbia una compagna di Tiziana. Su di lei, però, sappiamo davvero poco e niente.

Secondo voi, sarà lui a vincere ‘Lol-chi ride è fuori’? Non ci resta che seguire l’ultima puntata!