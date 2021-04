Caso Denise Pipitone, l’avvocato della famiglia parteciperà alla trasmissione televisiva russa, dove saranno svelati i risultati.

Giorni delicati questi vissuti da Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone, la bambina, che esattamente 17 anni, è scomparsa da Mazara Del Vallo. Ma dopo anni di silenzio, si è accesa una piccola speranza, dopo aver ricevuto una segnalazione arrivata dalla Russia. Infatti, una ragazza di nome Olesya, in una trasmissione russa, ha raccontato la sua storia. Ha rivelato di essere alla ricerca di sua madre, e di non sapere nulla su di lei, neppure la sua identità. Dopo questa confessione, le segnalazioni sono partite, e sono giunte alla trasmissione italiana Chi l’ha visto, che ha iniziato ad indagare sul caso, dato che, le compatibilità con Piera Maggio ci sono. Ma soltanto i risultati del Dna, possono dare una conferma. Risultati che però non sono ancora arrivati, ed è stato confermato lo slittamento. La donna, però, ha voluto esprimere il suo rammarico, parlando di ‘ricatto mediatico’. Da pochissimo, sono giunti degli aggiornamenti, a parlare è il legale della famiglia, che a quanto pare, parteciperà alla trasmissione russa.

Denise Pipitone: l’avvocato della famiglia parteciperà alla registrazione del programma russo

Come abbiamo anticipato, e come rivelato durante la puntata trasmessa de La vita in diretta, che ha parlato del caso di Denise Pipitone, a quanto pare, sono giunti nuovi aggiornamenti. Sembrerebbe esserci una collaborazione tra l’avvocato Frazzitta, di Piera Maggio e l’avvocato della ragazza russa, Olesya Rostova, che avrà modo di partecipare tramite skype al programma tv russo. L’inviata ha raccontato: “L’avvocato Frazzitta partecipa al programma perchè ha ricevuto una email da parte dell’avvocato di Olesya Rostova, che si è detto collaborativo, per fornire tutti gli elementi, i dati scientifici, che verranno comunicati prima nella trasmissione. Trasmissione che probabilmente andrà in onda domani sera”.

#DenisePipitone, il legale di Piera Maggio sta partecipando alla registrazione del programma TV russo – #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/rt8oDGYtXL — La Vita in diretta (@vitaindiretta) April 6, 2021

Il legale non potrà rivelare, dopo la registrazione, quanto è stato comunicato, ma i risultati saranno resi noti, con molta probabilità domani. Questo quanto dichiarato poche ore fa, in attesa di nuovi aggiornamenti.