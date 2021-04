Denise Pipitone, Piera Maggio ha scritto un messaggio sul suo canale social: ‘Il dolore non si ripaga con ricatto mediatico’, le parole.

Sono delle ore particolarmente intense per Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone scomparsa nel lontano 2004 da Mazara del Vallo. Dopo la segnalazione di Olesya, la giovanissima ragazza che, in una trasmissione russa, ha raccontato la sua storia e di essere alla ricerca della sua mamma, è aumentata ancora di più la speranza che questa giovane ragazza potesse essere la piccola Denise. Sarà davvero così? Le compatibilità, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, ci sono. Soltanto i risultati del Dna, che tra l’altro ha scongiurato la parentela di Olesya con una famiglia russa, possono darcene la conferma. Ecco, ma quando arriveranno i risultati? Fino a qualche giorno fa, sembrava che questi sarebbero dovuti arrivare Lunedì 5 Aprile. Invece, non è stato affatto così. È proprio per questo motivo che, dopo le dure parole dell’avvocato Frazzitta, è arrivato anche il messaggio di Piera. Scopriamolo insieme!

Denise Pipitone, il messaggio di Piera Maggio: le sue parole

Dopo aver prelevato un campione di Dna da Olesya ed aver appurato che la ragazza non abbia affatto alcuna parentela con una famiglia russa, resta da capire se la giovane è Denise Pipitone oppure no. Quando si avrà la conferma, però? A quanto pare, a breve! Anche se, come dicevamo precedentemente, sembrava che i risultati sarebbero dovuti arrivare proprio ieri, Lunedì 5 Aprile. Non sappiamo cosa sia esattamente successo e, soprattutto, cosa abbia fatto slittare il tutto. Fatto sta che la delusione dei diretti interessati è stata davvero immensa. In un nostro recentissimo articolo, infatti, vi abbiamo parlato delle parole dell’avvocato Frazzitta. Adesso, invece, vi mostreremo le parole di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone. Così come nelle volte scorse, anche pochissime ore fa, la donna è intervenuta sui social. Ed ha scritto un messaggio in merito alla questione.

‘Il dolore di un genitori non si ripaga con il ricatto mediatico’, scrive Piera Maggio su Facebook. Siete d’accordo con lei?