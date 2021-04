“Elisa a L’Isola, cosa ne pensi?”: Paola Perego dice la sua, il commento

“Elisa a L’Isola, cosa ne pensi?”: Paola Perego commenta la naufraga, l’ha rivelato tramite il suo profilo social.

Paola Perego è una conduttrice televisiva che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, dato che, oggi, la sua notorietà è immensa. Sono molte le trasmissione di cui lei è stata al timone, e proprio negli ultimi tempi, esattamente da qualche mese, è alla conduzione del nuovo talk show, in onda su rai 2, Il Filo Rosso. Un programma che sta riscontrando un certo apprezzamento, e il merito, si deve certamente alla bella Perego. Molto attiva anche nel mondo social, la bella conduttrice, tramite il box delle domande, per avviare una piacevole chiacchierata con i suoi follower, che sono tantissimi, ha risposto ad alcune domande che le sono state poste. Ecco cosa ha rivelato la donna.

Paola Perego risponde ai follower: “Cosa pensi di Elisa a L’Isola?”, il commento della conduttrice

Negli ultimi tempi, la stiamo ammirando in veste di conduttrice, nel suo nuovo programma, Il Filo Rosso, un seguitissimo talk show, in onda su Rai 2. Paola Perego, ne ha fatta di strada in questi anni, la sua carriera è un pieno di successi e di traguardi raggiunti, frutto del suo costante impegno. La presentatrice, attiva sui social, ama condividere, spesso, momenti con i suoi follower; proprio da pochissimo, rispondendo, attraverso il box delle domande, ai numerosi utenti, alla questione “Elisa a L’Isola, cosa ne pensi?“, ha espresso apertamente il suo pensiero: “Mi piace molto perchè è diretta, non parla alle spalle, ed è equilibrata”.

A quanto pare, il percorso che la bella Elisa Isoardi sta facendo all’interno del reality, L’Isola dei famosi, è stato apprezzato dalla Perego, che ha risposto ad un follower, con un commento tutto al positivo. Paola ha manifestato pieno piacere per la personalità schietta e diretta della naufraga.

Ovviamente, non sono mancate altre spumeggianti domande, e la bella conduttrice, alla questione “Quando una prima serata su Rai 1 o Rai 2?”, ha risposto con un “Stiamo Lavorando”: ebbene, cosa bolle in pentola? Lo scopriremo solo col tempo!