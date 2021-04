Emma Marrone, arriva l’annuncio tanto atteso: “Non mi sembra vero!”, splendida notizia per i fan della cantante.

Una notizia meravigliosa, quella che Emma Marrone ha appena comunicato ai suoi followers sui social. “A giugno si parte in Tour! Non mi sembra vero!”. Proprio così, dopo un lungo stop causa Covid, la cantante annuncia la ripartenza dei suoi concerti. Un annuncio inaspettato, che ha fatto impazzire i suoi fan. Al momento, Emma ha reso note solo le prime date del tour, che partirà il 6 giugno all’Arena di Verona. In seguito, il post pubblicato da Emma sui suoi canali social

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Emma Marrone, arriva l’annuncio tanto atteso: “A giugno si parte in Tour!”

“Alla fine zitta zitta ce l’ho fatta! E mentre digito questo post mi tremano le mani”. Parole che racchiudono tutta l’emozione di Emma Marrone nell’annunciare la ripartenza del suo tour. Attraverso i social, l’ex vincitrice di Amici annuncia che il 6 giugno 2021, e probabilmente anche il 7 e l’8, sarà all’Arena di Verona. “Potevo annullare o rimettere in discussione tutto, le idee, i progetti, me stessa. Ho scelto la seconda opzione!”, scrive la Marrone. Una scelta che ha reso più che felici i tantissimi fan della cantante, che hanno invaso il post con likes e commenti. Date un’ occhiata:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Una vera e propria pioggia di likes e commenti ha invaso il post di Emma in pochissimi minuti: i fan non hanno esitato ad esprimere la loro gioia. Gioia che la cantante ha manifestato anche nelle sue stories di Instagram. Ecco lo screen di una video caricato pochi minuti fa, in cui Emma ricorda la prima data del tour all’Arena di Verona:

“Per la musica, per tutte le persone che lavorano nello spettacolo e soprattutto per voi”, conclude Emma nel post. Come specificato, le prime date sono quelle del 6 e forse 7 e 8 giugno all’Arena di Verona, mentre le altre saranno comunicate successivamente dalla cantante.