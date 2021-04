Amatissimo attore e comico, Enrico Brignano tornerà questa sera con lo show “Un’ora sola vi vorrei”: il “dettaglio” che non tutti conoscono, ve ne siete mai accorti?

Comico, attore, regista: Enrico Brignano è un personaggio tra i più amati dello spettacolo nostrano. Dotato di una simpatia e di un carisma straordinari, uniti al suo immenso talento, lo hanno reso un volto apprezzatissimo e richiesto dal pubblico. Come dimostra lo show che andrà in onda questa sera, 6 Aprile: “Un’ora sola vi vorrei”. Il format, andato in onda per la prima volta lo scorso anno e riproposto con due speciali durante il periodo natalizio, ripartirà visto il grande e meritato successo riscontrato. Accanto all’eccezionale artista ci sarà, di nuovo, la sua splendida compagna, Flora Canto. Una carriera brillante e costellata di successi quella di Enrico Brignano, di cui potrebbe esservi sfuggito un “dettaglio”: lo avevate mai notato?

Enrico Brignano, il “dettaglio” che non tutti conoscono

Teatro, televisione, cinema. Non c’è un ambito artistico in cui Enrico Brignano non abbia fatto risplendere il suo immenso talento. La sua capacità di divertire il pubblico e, al contempo, trattare temi reali, attuali e profondi, è una dote davvero straordinaria. Forse non tutti sanno che il celebre artista si è dedicato anche al doppiaggio. In particolare, Enrico Brignano ha prestato la voce ad un personaggio amatissimo non solo dai piccini, ma anche dagli adulti. Ve ne siete mai accorti? Con qualche piccolo aiuto siamo certi che capirete di chi parliamo. L’attore ha doppiato questo simpaticissimo personaggio in ben quattro occasioni. Questo personaggio fa parte dei “protagonisti” di un cartone animato Disney che ha spopolato negli ultimi anni. Un personaggio che “ama i caldi abbracci”. Avete capito di chi si tratta? Ebbene sì, a doppiare “Olaf”, l’adorabile pupazzo di neve di “Frozen” è proprio il talentuoso Enrico Brignano!

Vi eravate mai accorti che fosse la voce dell’artista a dar vita all’amatissimo pupazzo di neve? Un dettaglio straordinario, non trovate?