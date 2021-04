Enrico Brignano, non tutti lo sanno, ma è stato proprio lui il doppiatore di un famoso personaggio di un film Disney.

Enrico Brignano è un comico, attore, cabarettista, e regista italiano, che in questi anni, è stato presente in numerosi programmi. Ha partecipato come comico e barzellettiere alla prima edizione del programma La sai l’ultima?, in onda su Canale 5. In ‘Un medico in famiglia, ha interpretato il ruolo di Giacinto, dal 1998 al 2000, e proprio grazie alla serie televisiva, che inizia ad ottenere un maggior riscontro da parte del pubblico. Brignano, in questi anni, è entrato nel mondo del teatro, dove ha manifestato pienamente il suo talento. Sono numerosi i film che hanno visto la sua brillante interpretazione, ma spunta un particolare nella sua carriera che non tutti, forse, sanno. A quanto pare, è stato il doppiatore di un amato personaggio di un film Disney: siete curiosi di scoprire quale?

Enrico Brignano, doppiatore di un amatissimo personaggio di un film Disney

Lo conosciamo benissimo, dato che, in tutti questi anni, Enrico Brignano non ha fatto altro che stupirci con il suo talento. Talento accompagnato dalla sua forte simpatia e soprattutto, dalla grande ironia che lo contraddistingue. La sua carriera è pienissima, ma proprio in riferimento a questo suo immenso bagaglio, vi sveliamo un ‘retroscena’ che, forse, non tutti sanno. A quanto pare, l’amatissimo conduttore, è stato il doppiatore di un amato personaggio Disney: sapete a quale ci riferiamo? Ebbene sì, Brignano è stato scelto nel 2003 per doppiare il pupazzo di neve parlante Olaf nel film Disney Frozen – Il regno di ghiaccio, ma a seguire, ha continuato ad animare tale personaggio nei successivi film.

Ve ne siete mai accorti? O almeno, eravate a conoscenza di questo particolare? Enrico ci ha stupito con la sua interpretazione, unica ed inimitabile, ricca di entusiasmo, bisogna ammetterlo!