Flora Canto da piccolissima, l’avete mai vista? Spunta lo scatto del passato su Instagram: com’è cambiato nel corso degli anni.

Siete pronti a trascorrere una Martedì sera all’insegna delle risate e del divertimento? Noi decisamente si! Terminato il classico appuntamento con Stefano De Martino e il ‘suo’ Stasera tutto è possibile, la Rai è pronta a far trascorrere delle ore spensierate e divertenti al suo tanto caro e affezionato pubblico italiano con uno show davvero imperdibile. A partire da questa sera, Martedì 6 Aprile, infatti, assisteremo alla nuova edizione di ‘Un’ora sola vi vorrei’, lo spettacolo con Enrico Brignano e la sua compagna Flora Canto. Si, avete letto proprio bene: dopo l’appuntamento dei mesi scorsi e quello durante le feste natalizie, il comico ed attore romano è pronto a far divertire il suo pubblico. In attesa di scoprire quali sono le sorprese che ci riserveranno questa sera, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sulla bellissima Flora? L’abbiamo amata ed apprezzata nel corso della sua esperienza a Uomini e Donne e per la sua immensa carriera da attrice, ma l’avete mai vista da piccolissima? Sbirciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare uno scatto del passato. Siete curiosi di vedere com’è cambiata?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Flora Canto da piccolissima, lo scatto: com’è cambiata

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Flora Canto non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico Instagram. È proprio attraverso un post social che, alcune settimane fa, la bellissima attrice ha annunciato di essere incinta per la seconda volta. Ed è proprio qui che, un bel po’ di tempo fa, la compagna di Enrico Brignano ha mostrato ai suoi sostenitori una sua foto da piccolissima. Si, è proprio così! ‘Spulciando’ con attenzione il suo profilo Instagram, infatti, siamo riusciti a rintracciare un tenerissimo scatto del passato. Che, soprattutto, ci permette di capire com’è cambiata la bellissima Flora in tutti questi anni. Siete curiosi anche voi di conoscere qualche ‘dettaglio’ in più? Tranquilli, ci pensiamo noi! Di seguito, infatti, vi riproporremo lo scatto in questione. E, senza alcun dubbio, anche voi resterete esterrefatti dinanzi a cotanta bellezza. Vi anticipiamo: non sappiamo quanti anni siano passati dalla foto. Una cosa, però, è certa: è davvero splendida! Scopriamolo!

Incantevole, vero? Come dicevamo precedentemente, non sappiamo quanti anni siano passati dallo scatto. Fatto sta che sembrerebbe che il tempo non sia mai passato per la bellissima Flora Canto. Certo, adesso è donna ed è in attesa di un maschietto, ma i tratti somatici sono rimasti praticamente identici. Dolce e deliziosa era da piccola e così è rimasta in tutti questi anni. Siete d’accordo con noi?