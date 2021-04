Nel corso della puntata di Lunedì 5 Aprile, Tommaso Zorzi si è scagliato contro Elisa Isoardi: interviene anche Stefania Orlando.

La settima puntata de L’Isola dei Famosi, bisogna ammetterlo, si è aperta davvero alla grande. Dopo essere rimasti completamente incantanti per la bellezza di Ilary Blasi ed Elettra Lamborghini, siamo immediatamente entrati nel vivo della puntata. E così, dopo aver visto un piccolo riassuntino di questi ultimi giorni ed aver assistito a ciò che è accaduto nel corso della settimana tra Elisa Isoardi e Gilles Rossa, abbiamo assistito ad uno ‘scontro’ tra Tommaso Zorzi e l’ex colonna portante de L’isola dei famosi. Proprio in merito alle parole che, nel corso della settimana, tutti i naufraghi si sono rivolti reciprocamente e il loro ‘dietrofront’ in diretta, il simpaticissimo opinionista non ne ha potuto più. E, rivolgendosi ad Elisa Isoardi, ha detto: ‘Ci siamo rotto le p**e di questo buonismo: basta!’. Un piccolo scambio di opinioni, c’è da ammetterlo. Alla fine del quale, tra l’altro, è arrivato anche il commento di Stefania Orlando, grandissima amica di Tommaso. Scopriamo cos’è successo. E le sue parole.

L’Isola dei Famosi, Tommaso contro Elisa: interviene anche Stefania Orlando

‘È veramente noioso vedere dallo studio delle clip dove siete tutti carichi a pallettoni e vedere spegnere queste dinamiche in Palapa: è roba da latte alle ginocchia’, ha detto Tommaso Zorzi a L’Isola dei Famosi, rivolgendosi ad Elisa Isoardi e company. Immediata è stata la reazione della conduttrice. Che, senza troppi peli sulla lingua, ha risposto all’opinionista: ‘Ma quale buonismo, Tommaso. È la stessa cosa che hai fatto tu al GF’. Ecco, sapete come ha reagito il buon Zorzi a queste parole? Guardate un po’ qui:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da trashbiccis (@trashbiccis)

‘No, amore. Tanto è che l’ho vinto’, ha detto Tommaso Zorzi alle parole di Elisa Isoardi. E sembrerebbe che l’opinionista de L’Isola dei Famosi non sia l’unico ad averlo pensato. Subito dopo le sue parole, è arrivato anche il commento di Stefania Orlando.

‘Ha visto un altro GF Vip’, ha risposto Stefania Orlando a questo ‘battibecco’ tra Tommaso Zorzi ed Elisa Isoardi. Voi da che parte state?