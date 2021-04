Nilufar Addati è pronta a ritornare sul piccolo schermo nelle vesti di conduttrice, svelata la data di inizio del programma: che sorpresa!

Dapprima come corteggiatrice di Mattia Marciano e poi come tronista, Nilufar Addati è stata una delle protagoniste indiscusse delle recentissime edizioni di Uomini e donne. Entrata nel dating show di Maria De Filippi nelle vesti di pretendente del tronista napoletano, la giovanissima è riuscita in un vero e proprio batter baleno a conquistare l’attenzione di tutti. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati anni dalla sua ultima partecipazione a Canale 5, la bellissima campana continua a riscuotere un successo davvero clamoroso. E, badate bene, non facciamo riferimento soltanto al suo canale Instagram, dove è la vera e propria regina, ma anche a molto altro ancora. Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, la bella Addati è pronta a compiere il suo debutto sul piccolo schermo da conduttrice. Si, avete letto proprio bene: Nilufar sarà al timone di un programma televisivo studiato ad hoc per lei. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: quando sarà possibile vedere lo show in tv? Scopriamo insieme la data di inizio!

Nilufar Addati conduttrice, svelata la data di inizio show: manca pochissimo!

Così come Giulia De Lellis, anche Nilufar Addati è pronta a cimentarsi in un’esperienza lavorativa completamente inedita. Oltre ad essere la regina indiscussa di Instagram, l’ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne sarà al timone di un programma tutto suo. Si, avete letto proprio bene: oltre che influencer di successo e super amata ed apprezzata, la bellissima napoletana è pronta a conquistare tutti nei panni da conduttrice. Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere. E che, già all’epoca, mandò letteralmente in visibilio tutti i suoi sostenitori. Ecco, ma siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più? Di che cosa si tratta esattamente? E, soprattutto, quando si potrà vedete la bellissima Nilufar Addati al timone di un suo show? Siete proprio curiosi di saperlo? Benissimo: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Proprio qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, l’ex tronista ha svelato qualche dettaglio in più in merito.

‘Conosceremo chef ed artisti di talento’, dice Nilufar Addati nel promo del suo programma. A partire, quindi, da Lunedì 19 Aprile, sui canali 132 e 412 di Sky, l’ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne sarà al timone de ‘L’arte in cucina’.

Una notizia davvero splendida, c’è da ammetterlo. E che, ovviamente, ha reso entusiasti tutti i suoi sostenitori. Noi non vediamo l’ora di vederla, voi?