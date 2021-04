Ezio Greggio l’ha appena comunicato, tramite il suo seguitissimo profilo social: “Novità in arrivo”, cosa bolle in pentola?

Amatissimo conduttore televisivo, Ezio Greggio, sono anni che non smette di stupirci con la sua immensa simpatia, e quella ironia che lo contraddistingue sempre. Al timone del tanto seguito programma Striscia La Notizia, insieme a Enzo Iacchetti, dove si alterna a periodi con altri amati presentatori. Nella sua carriera non solo conduzione, ma anche altro, dalla comicità, alla recitazione, Greggio ha saputo farsi strada in diversi ambiti, dimostrando ogni volta grande talento, e forte capacità di immergere il pubblico in tutto ciò che porta in scena. Il suo profilo instagram conta ben oltre i 500 mila follower, e esattamente qui, Ezio ha, da qualche ora, pubblicato un post che fa ben pensare: “Novità in arrivo“, cosa bolle in pentola?

Ebbene, come abbiamo espresso, Ezio Greggio, da qualche ora, ha lasciato intendere che qualcosa stia bollendo in pentola. Infatti, il conduttore, sul suo seguitissimo profilo instagram, di ben oltre i 500 mila follower, ha pubblicato un post che lascia bene intendere. Ma esattamente di cosa parliamo? Se la curiosità avanza, allora seguiteci, che vi sveleremo quanto mostrato. A quanto pare, Greggio, ha svelato qualcosa: “Novità in arrivo. Per voi mi faccio in 7… provate ad indovinare: dove? come? quando? Presto! Presta!”, ha scritto in basso all’immagine condivisa, (com’è Qui possibile vedere?).

Ma a cosa si sta riferendo l’amato conduttore? Al momento, non sappiamo di cosa si tratti, ma sembra certo che sia in arrivo un grandioso progetto, che vede come protagonista proprio l’attore. Sicuramente, anche questa volta, come ogni volta, Ezio Greggio ci stupirà con una strabiliante novità, bisogna solo aspettare, lo scopriremo presto!