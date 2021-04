Paola Turci appare in un meraviglioso scatto del passato: com’è cambiata nel tempo la cantautrice.

Paola Turci ci ha avvolto in questi anni con la sua immensa musica; il suo esordio risale alla metà degli anni ottanta, quando ha iniziato, esibendosi in alcuni locali della movida romana. Viene notata, e firma il suo primo contratto discografico. La cantautrice arriva nel 1986, al Festival di Sanremo, con il brano L’Uomo di ieri, nella categoria Nuove proposte. Viene eliminata, ma riesce, comunque, ad ottenere un forte apprezzamento. Turci non si ferma, e successivamente, partecipa nuovamente alla tanto amata kermesse musicale. Pian Piano, il successo l’ha accolta amorevolmente, ed oggi, non ha assolutamente bisogno di essere presentata, dato che la sua fama è immensa. Classe 1964, Paola Turci, oltre ad essere un talento straordinario, è anche una donna bellissima. Ma vi chiediamo, l’avete mai vista da giovane? O almeno, ricordate com’era? Su instagram, è emerso uno scatto del passato: com’è cambiata nel tempo.

Paola Turci in uno scatto di tanti anni fa: com’è cambiata nel tempo

Bella e talentuosa, Paola Turci, con la sua voce, è in grado di immergere completamente chi l’ha ascolta. In tutti questi anni, la sua musica ha scalato le classifiche, arrivando, prima ancora, dritta al cuore dei suoi tantissimi fan. Soltanto nel 2019, la bella cantante, è stata presente in gara tra i big, alla kermesse musicale, ovvero il Festival di Sanremo, con il brano ‘L’Ultimo ostacolo’, facendo letteralmente impazzire il palco. Ma come abbiamo espresso in precedenza, non è stata la prima sua volta al Festival della canzone italiana, dato che, nella sua carriera, sono state diverse le partecipazioni, iniziando, quando ancora era una giovane cantautrice. Oltre a manifestare il suo pieno talento, la Turci è sicuramente una donna con una profonda bellezza: ma, l’avete mai vista da giovane? O almeno in uno scatto di qualche anno fa? Su instagram, andando a curiosare, è spuntata una foto del passato. Non sappiamo esattamente a quale anno risalga, la cantautrice non l’ha specificato, ha solo riportato in didascalia ‘cosa ho trovato… i miei primi anni’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Turci (@paolaturci)



E’ evidente che nell’immagine, l’artista è ritratta in un momento di diversi anni fa, e come scritto da lei stessa, sembrerebbe essere un’immagine risalente ai suoi inizi. E’ un incanto, non trovate?

Era profondamente bella già allora, e adesso, col tempo passato, la sua bellezza, è da togliere il fiato.