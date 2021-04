Rudy Zerbi irriconoscibile: “Da piccolo avevo i capelli!”, spunta lo scatto inedito del prof di canto di Amici di Maria De Filippi.

La ventesima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo. La fase finale del talent, come sempre, si svolge nelle puntate in prima serata, che quest’anno vanno in onda di sabato. Un’edizione ricca di novità, a partire dall’introduzione di tre squadre, ognuna guidata da due prof. Tra questi c’è lui, Rudy Zerbi, insegnante di canto, in coppia con Alessandra Celentano, prof di danza. Nel talent, Rudy Zerbi è un protagonista assoluto, ma non tutti sanno che il conduttore radiofonico è molto attivo anche sui social. Su Instagram, il suo profilo conta ben 1 milione e 800 mila followers, coi quali condivide foto e video delle sue giornate. E, proprio poche ore fa, Zerbi ha condiviso uno scatto in cui si mostra da bambino. Un foto dolcissima, che Rudy commenta così: “Voi non ci volete credere ma da piccolo avevo i capelli!”. Diamo un’occhiata alla foto ricordo.

Rudy Zerbi irriconoscibile: “Da piccolo avevo i capelli!”, la foto da bambino condivisa su Instagram

Rudy Zerbi è uno dei prof di Amici di Maria De Filippi. I suoi giudizi, spesso severi e pungenti, sono ormai un punto fermo della trasmissione di Maria De Filippi. Ma oltre alla tv e alla radio, Rudy è una vera e propria star anche sui social. In particolare su Instagram, il social più frequentato dai vip, dove il produttore discografico ha quasi due milioni di followers. Ai quali, poco fa, ha mostrato uno scatto inedito in cui era solo un bambino. Uno scatto che ha commentato con la sua solita autoironia. Date un’occhiata:

Amici 20, chi vincerà?

Lo scorso sabato è andata in onda la terza puntata del serale di Amici, al termine della quale hanno lasciato il programma due ballerini, Tommaso Stanzani e Rosa Di Grazia. In ogni puntata gli allievi si scontrano tra sfide classiche, guanti di sfida e comparate, che servono a mettere in risalto il talento di ognuno di loro. Chi riuscirà a salire sul gradino più alto del podio?