Tommaso Zorzi, al via il suo programma Il Punto Z: la prima ospite è proprio lei, nessuno lo immaginava.

La notizia era nell’aria da un po’, ma finalmente abbiamo una data. A partire da domani, mercoledì 7 aprile 2021, partirà il nuovo programma di Tommaso Zorzi, dal titolo Il Punto Zero. Si tratta del debutto da conduttore per il vincitore del GF Vip 5: lo show andrà in onda alle ore 20 e 45 su Mediaset Play. Come si legge nel comunicato Mediaset pubblicato proprio da Zorzi sui suoi social, si tratta di un mix tra late show e talk show, dove si commenteranno le vicende dei naufraghi dell’Isola dei famosi, ma non solo. A interagire col conduttore ci saranno anche molti ospiti: curiosi di scoprire chi ci sarà nella prima puntata? Non tutti lo immaginano. Piccolo indizio: è un ex concorrente del GF Vip 5!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Tommaso Zorzi, al via il suo programma Il Punto Z: l’ospite della prima puntata è una sua ex coinquilina del GF Vip

Tutto pronto per l’inizio de Il punto Z, il primo programma interamente condotto da Tommaso Zorzi. Dopo la vittoria al GF Vip e il ruolo di opinionista all’isola, l’influencer debutta come conduttore, realizzando uno dei suoi più grandi sogni. Una trasmissione che, stando alle anticipazioni, si adatta perfettamente alle capacità di Tommaso, che anche nella casa del GF Vip ha dimostrato il suo talento alla conduzione del GF Late Show. La prima puntata de Il Punto Zero sarà trasmessa domani, su Mediaset Play, alle ore 20 e 45. In collegamento con Zorzi ci sarà Maurizio Costanzo, che ha voluto il giovane influencer nel cast fisso del Maurizio Costanzo Show. Ma ci sarà un’ospite anche in studio: si tratta di Giulia Salemi, ex coinquilina di Tommaso al GF Vip 5. Tra i due, nella casa, i rapporti non sono stati particolarmente idilliaci: cosa accadrà nel corso della trasmissione? Staremo a vedere! In seguito, il comunicato Mediaset condiviso da Zorzi nelle sua stories di Instagram:

Come si legge nel comunicato, Giulia commenterà alcuni tweet con Tommaso, il quale rivolgerà alla sua ospite domande di fuoco. Non mancheranno commenti sull’Isola: tra i naufraghi in Honduras c’è infatti anche Fariba Tehrani, mamma della Salemi. Insomma, la prima puntata dello show di Tommaso si prospetta davvero imperdibile. Noi non vediamo l’ora di seguirla. E voi?