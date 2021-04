Tornerà questa sera, 6 Aprile, “Un’ora sola vi vorrei”, lo show targato Enrico Brignano che ha riscosso un grande successo già nella prima edizione: l’ospite d’eccezione della puntata

Il format targato Enrico Brignano ha riscosso un grande successo già nei mesi scorsi, quando è andato in onda per la prima volta nel periodo autunnale per poi sorprendere il pubblico con due appuntamenti d’eccezione nel periodo natalizio. Tornerà questa sera, 6 Aprile, in prima serata “Un’ora sola vi vorrei”: chi sarà l’ospite d’eccezione della prima puntata? Uno show irriverente, divertente e profondo, come solo Enrico Brignano può essere. L’amatissimo comico sarà affiancato dalla bellissima compagna, Flora Canto. La coppia, proprio qualche mese fa, aveva annunciato di essere in attesa del secondo figlio. Indimenticabile il racconto del comico a “Vieni da me”, dove confessò come corteggiato la compagna: un ricordo davvero esilarante! Poche ore ancora e il pubblico potrà divertirsi grazie al talento e alla simpatia dell’amatissimo comico. Scopriamo chi sarà l’ospite che prenderà parte alla prima puntata!

“Un’ora sola vi vorrei”: l’ospite della prima puntata

La simpatia e il talento di Enrico Brignano in uno show in prima serata che terrà i telespettatori incollati allo schermo. Musica, monologhi ma anche siparietti divertenti e riflessioni concrete, realistiche, veritiere. Dopo il successo dei mesi scorsi, l’appuntamento con il format si rinnova a partire da questa sera, 6 Aprile. Nel corso della prima puntata, è attesa anche un’ospite d’eccezione. Un personaggio dal grande talento e molto amato dal pubblico. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Vi accontentiamo subito allora. A salire sul palco sarà la bellissima Nina Zilli! Siamo certi che Enrico Brignano riuscirà a regalare, come sempre, momenti di grande leggerezza e divertimento, ma anche considerazioni importanti e profonde. L’appuntamento è su Rai 2 in prima serata e i telespettatori sono in trepidante attesa del grande ritorno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Brignano (@enricobrignano)

Enrico Brignano aveva anticipato a “Sorrisi e Canzoni”, che lui e la bella compagna riproporranno la divertentissima gag che li vede a letto. Non resta che attendere questa sera!