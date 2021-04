Uomini e Donne, ecco cosa accadrà nella puntata di oggi, martedì 6 aprile, in onda su Canale 5 alle 14.45! Il pubblico ed i presenti in studio faranno una scoperta su Armando ed Angela!

Uomini e Donne torna oggi martedì 6 aprile con una nuova puntata in onda, come di consueto, su Canale 5. Dopo la pausa per la Pasquetta, tornano in studio i protagonisti di questa stagione ricca di sorprese e colpi di scena. Ma come li abbiamo lasciati? Lo scorso venerdì 2 aprile la puntata si è concentrata su Gemma Galgani la quale ha visto Nicola e Riccardo. Brutto colpo per la Dama del Trono Over che è stata rifiutata dal Cavaliere Riccardo il quale le ha confessato di vederla solo come un’amica. E’ stata una puntata difficile per Gemma che ha preso il due di picche da Riccardo e Nicola Vivarelli. Abbiamo visto il percorso di Giacomo il quale è uscito in esterna con Martina e con una nuova Carolina: l’esterna con quest’ultima non è andata alla grande per una grande timidezza della corteggiatrice. Cosa vedremo oggi? Vi sveliamo le anticipazioni.

Uomini e Donne, Anticipazioni 6 Aprile: la rivelazione di Armando ed Angela

Cosa accadrà oggi nella puntata in onda su Canale 5, alle 14.45, di Uomini e Donne? Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, oggi dovrebbe andare in onda ancora la puntata registrata lo scorso 27 marzo. Dopo aver assistito ai percorsi di Gemma e Giacomo, oggi scopriremo la nascita di un nuovo flirt. Armando sta frequentando Angela, la Dama che usciva con Luca. Il discorso prenderà una piega ‘un po’ osé’: Armando farà capire che la donna è molto ‘aperta ed espansiva’, si legge sul portale della anticipazioni. Tutti realizzeranno che tra i due c’è una grande intimità. Le rivelazioni particolare ‘osé’ però porteranno Maria de Filippi a chiudere l’argomento.

Nella puntata di oggi Maria de Filippi potrebbe trovare spazio anche per i due tronisti del Trono Classico, Samantha e Massimiliano: entrambi sono alle prese con nuovi corteggiatori.