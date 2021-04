Amaurys Pérez, chi è la moglie dell’ex pallanuotista cubano naturalizzato italiano: quanti figli ha la coppia.

Questa sera, mercoledì 7 aprile, andrà in onda la seconda puntata dello show Game of Games, un gioco che vede la sfida dei diversi concorrenti, personaggi del mondo dello spettacolo e persone non pubbliche, che affrontano varie prove, tutte davvero esilaranti. La trasmissione è condotta da Simona Ventura. Già nel primo appuntamento le risate non sono mancate, e sicuramente, anche in questa seconda puntata ci sarà di che ridere. Tra i concorrenti in gioco, vedremo anche Amaurys Pérez, il famoso sportivo di successo. Pérez è sposato, ma sapete chi è sua moglie? Quanti figli ha la coppia.

Amaurys Pérez, tra carriera e vita privata: chi è sua moglie e quanti figli hanno

Come abbiamo anticipato, nella puntata di questa sera, di Game of Games, il nuovo game show condotto da Simona Ventura, ci sarà tra i concorrenti anche Amaurys Perez. Ex pallanuotista, ed oggi allenatore di pallanuoto. La sua carriera è ricca di traguardi, ha conquistato l’argento alle Olimpiadi di Londra nel 2012 e l’oro ai Mondiali a Shangai nel 2011. Ovviamente, Pérez non si è fermato qui, e ha alle spalle un bagaglio immenso, fatto di traguardi e tanti successi raggiunti. Ma il grande sportivo è anche un noto e amato personaggio televisivo; è stato presente in diversi programmi, come dimenticare il suo viaggio a Pechino Express, e a L’Isola dei famosi, dove, qui, ha dimostrato grande forza e tanta costanza. Ma per quanto riguarda la sua vita privata, sapete con chi è sposato Amaurys? Lo sportivo è legato sentimentalmente ad Angela Rende. La coppia si è sposata nel 2006, e hanno avuto tre splendidi bambini.

Sono molti gli scatti in cui appaiono insieme, e l’amore è evidente dai sorrisi che li abbracciano e dagli sguardi luminosi: sono una famiglia meravigliosa!

Come abbiamo espresso, questa sera, mercoledì 7 aprile, Amaurys Pérez sarà presente nella nuova puntata di Game of Games, il nuovo game show condotto da Simona Ventura, che già con la prima puntata ha lasciato i telespettatori sorpresi ed entusiasti. Sicuramente, questo secondo appuntamento non sarà da meno, e le risate contorneranno la serata!